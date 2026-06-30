छत्रपति संभाजीनगर: TC पर हुए विवाद पर स्कूल में नाबालिग छात्र ने टीचर को मारा चाकू, हालत नाजुक

छत्रपति संभाजीनगर के छावनी क्षेत्र स्थित प्रतिष्ठित स्कूल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक नाबालिग छात्र ने अपने शिक्षक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.

खबर है कि नाबालिग छात्र स्कूल से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) लेने आया था. टीसी लेने के दौरान शिक्षक के साथ उसकी कहासुनी हो गई. छात्र पहले से ही क्लास टीचर से कुछ मुद्दों को लेकर नाराज था. स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी दोनों के बीच कई बार विवाद हो चुके थे.

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पुराने विवाद ने लिया हिंसक रूप

आज टीसी लेने के समय फिर से दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई. छात्र ने अचानक अपना बैग खोला और पहले से तैयार रखा चाकू निकालकर शिक्षक पर हमला कर दिया. हमले में शिक्षक के हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरी चोटें आई हैं. स्कूल स्टाफ ने तुरंत घायल शिक्षक को अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है.

ऑनलाइन मंगवाया था चाकू

सूचना पर तुंरत पहुंची पुलिस ने हमलावर नाबालिग छात्र को हिरासत में ले लिया है. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि छात्र ने हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवाया था. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि छात्र को चाकू खरीदने और स्कूल में लाने की जानकारी स्कूल प्रशासन या अभिभावकों को थी या नहीं.

इस घटना से पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया है. अभिभावक और शिक्षक दोनों ही सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. छत्रपति संभाजीनगर पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. छात्र को बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि हमले के पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं थी, यह जांच का विषय है.

वहीं स्कूल प्रबंधन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है. घटना के बाद स्कूल परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. इस घटना ने शिक्षा जगत में बढ़ती हिंसा और छात्र-शिक्षक संबंधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिक्षक की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन चोटें गहरी होने के कारण उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है.

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