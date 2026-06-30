हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रछत्रपति संभाजीनगर: TC पर हुए विवाद पर स्कूल में नाबालिग छात्र ने टीचर को मारा चाकू, हालत नाजुक

छत्रपति संभाजीनगर: TC पर हुए विवाद पर स्कूल में नाबालिग छात्र ने टीचर को मारा चाकू, हालत नाजुक

Maharashtra News In Hindi: छत्रपति संभाजीनगर के लिटिल फ्लावर स्कूल में नाबालिग छात्र ने टीचर पर चाकू से हमला कर दिया. टीसी लेने के दौरान हुई बहस के बाद ये हमला किया गया.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 30 Jun 2026 04:27 PM (IST)
Preferred Sources

छत्रपति संभाजीनगर के छावनी क्षेत्र स्थित प्रतिष्ठित स्कूल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक नाबालिग छात्र ने अपने शिक्षक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.

खबर है कि नाबालिग छात्र स्कूल से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) लेने आया था. टीसी लेने के दौरान शिक्षक के साथ उसकी कहासुनी हो गई. छात्र पहले से ही क्लास टीचर से कुछ मुद्दों को लेकर नाराज था. स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी दोनों के बीच कई बार विवाद हो चुके थे.

नागपुर बिल्डिंग हादसे में घायल शख्स की मौत, 70 साल पुरानी इमारत का मलबा कार पर गिरा

पुराने विवाद ने लिया हिंसक रूप

आज टीसी लेने के समय फिर से दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई. छात्र ने अचानक अपना बैग खोला और पहले से तैयार रखा चाकू निकालकर शिक्षक पर हमला कर दिया. हमले में शिक्षक के हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरी चोटें आई हैं. स्कूल स्टाफ ने तुरंत घायल शिक्षक को अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है.

ऑनलाइन मंगवाया था चाकू

सूचना पर तुंरत पहुंची पुलिस ने हमलावर नाबालिग छात्र को हिरासत में ले लिया है. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि छात्र ने हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवाया था. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि छात्र को चाकू खरीदने और स्कूल में लाने की जानकारी स्कूल प्रशासन या अभिभावकों को थी या नहीं.

इस घटना से पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया है. अभिभावक और शिक्षक दोनों ही सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. छत्रपति संभाजीनगर पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. छात्र को बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि हमले के पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं थी, यह जांच का विषय है.

वहीं स्कूल प्रबंधन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है. घटना के बाद स्कूल परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. इस घटना ने शिक्षा जगत में बढ़ती हिंसा और छात्र-शिक्षक संबंधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिक्षक की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन चोटें गहरी होने के कारण उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है.

महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, समस्तीपुर का बिजेन्द्र निकला मास्टरमाइंड, 3 अरेस्ट

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 30 Jun 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Aurangabad News MAHARASHTRA NEWS Chhatrapati Sambhajinagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
छत्रपति संभाजीनगर: TC पर हुए विवाद पर स्कूल में नाबालिग छात्र ने टीचर को मारा चाकू, हालत नाजुक
छत्रपति संभाजीनगर: TC पर हुए विवाद पर स्कूल में नाबालिग छात्र ने टीचर को मारा चाकू, हालत नाजुक
महाराष्ट्र
मुंबई के चेंबूर इलाके में स्कूल वैन पर गिरा पेड़, हादसे में कई बच्चे जख्मी
मुंबई के चेंबूर इलाके में स्कूल वैन पर गिरा पेड़, हादसे में कई बच्चे जख्मी
महाराष्ट्र
कभी आदित्य ठाकरे के लिए छोड़ी थी सीट, अब उद्धव को दिया झटका, विधान परिषद में शिंदे गुट के हुए ये करीबी नेता
कभी आदित्य ठाकरे के लिए छोड़ी थी सीट, अब उद्धव को दिया झटका, विधान परिषद में शिंदे गुट के हुए ये करीबी नेता
महाराष्ट्र
Nashik News: नाशिक में मटन के साथ दही खाने से बुजुर्ग महिला की मौत, पति की हालत गंभीर
नाशिक में मटन के साथ दही खाने से बुजुर्ग महिला की मौत, पति की हालत गंभीर
Advertisement

वीडियोज

कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Ketan Murder New Update: CCTV और गेट टेस्ट से खुलेगा सच? | Siya Goyal | Pune | Maharastra | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
महाराष्ट्र
मुंबई के चेंबूर इलाके में स्कूल वैन पर गिरा पेड़, हादसे में कई बच्चे जख्मी
मुंबई के चेंबूर इलाके में स्कूल वैन पर गिरा पेड़, हादसे में कई बच्चे जख्मी
फ़ुटबॉल
Germany vs Paraguay: फीफा विश्वकप 2026 से जर्मनी की टीम बाहर,ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
FIFA World Cup 2026 से जर्मनी की टीम बाहर, ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
इंडिया
Indian Army Chief: कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
ट्रेंडिंग
Train Accident Viral Video: ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget