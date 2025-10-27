हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र ATS का बड़ा एक्शन, पुणे से संदिग्ध आतंकी जुबेर हंगरकर गिरफ्तार

महाराष्ट्र ATS का बड़ा एक्शन, पुणे से संदिग्ध आतंकी जुबेर हंगरकर गिरफ्तार

Maharashtra News: ATS ने कई ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दस्तावेज़ और संदिग्ध बरामद किए हैं. कट्टरपंथी संगठन के साथ संबंध होने की आशंका.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Oct 2025 11:34 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने पुणे से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान जुबेर हंगरकर के रूप में हुई है. यह कार्रवाई ATS ने 27 अक्टूबर 2025 को की. जुबेर को गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम – UAPA, 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, यह गिरफ्तारी 9 अक्टूबर 2025 को पुणे के कोंडवा इलाके में हुई बड़ी छापेमारी से जुड़े मामले में हुई है. उस दौरान ATS ने कई ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दस्तावेज और संदिग्ध साहित्य बरामद किया गया था.

छापेमारी के दौरान मिले थे अहम सुराग

ATS अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान मिली सामग्री की जांच के बाद कई अहम सुराग सामने आए. इन्हीं सुरागों के आधार पर जुबेर हंगरकर की भूमिका संदिग्ध पाई गई और उसे गिरफ्तार किया गया.

फिलहाल ATS ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि बरामद डिजिटल सबूतों और दस्तावेजों की जांच से इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की पहचान की जा रही है. महाराष्ट्र ATS की यह कार्रवाई राज्य में आतंकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और साजिशों को शुरुआती स्तर पर ही विफल करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

पूछताछ में जुटी एटीएस टीम

महाराष्ट्र एटीएस द्वारा पूणे से एक संदिग्ध आंतकी को गिरफ्तार किया गया है. टीम ने छापेमारी के दौरान मिले सुरागों की बदौलत यह कामयाबी हासिल की है. संदिग्ध आतंकी का नाम जुबेर हंगरकर बताया जा रहा है. फिलहाल टीम आंतकवादी से पूछताछ करने में जुट गई है. 

वहीं एटीएस को आशंका है कि यह आतंकवादी किसी बड़े आंतकी संगठन का सदस्य है. इसकी जानकारी भी जुटाने की कोशिश की जा रही है. वहीं इसके कट्टरपंथी संगठनों से संबंध होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है. फिलहाल इस आंतकी की गिरफ्तारी से पूणे में हड़ंकंप मच गया है. वहीं प्रशासन भी अलर्ट हो गया है.

और पढ़ें

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 27 Oct 2025 11:34 PM (IST)
Tags :
ATS MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

बिहार के दंगल में 'मंगलसूत्र' की एंट्री!
Bihar Election 2025: बैटल ऑफ बिहार... NDA की सरकार?
दिल्ली में UPSC स्टूडेंट की हत्या के मामला का पर्दाफाश
LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
नौकरी
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
यूटिलिटी
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
ट्रेंडिंग
सालों बाद खुले डैम के गेट, पानी ने मचाई तबाही! इसी बीच प्रकृति ने दिखाए अपने सात रंग- वीडियो वायरल
सालों बाद खुले डैम के गेट, पानी ने मचाई तबाही! इसी बीच प्रकृति ने दिखाए अपने सात रंग- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget