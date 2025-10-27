महाराष्ट्र ATS का बड़ा एक्शन, पुणे से संदिग्ध आतंकी जुबेर हंगरकर गिरफ्तार

महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने पुणे से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान जुबेर हंगरकर के रूप में हुई है. यह कार्रवाई ATS ने 27 अक्टूबर 2025 को की. जुबेर को गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम – UAPA, 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, यह गिरफ्तारी 9 अक्टूबर 2025 को पुणे के कोंडवा इलाके में हुई बड़ी छापेमारी से जुड़े मामले में हुई है. उस दौरान ATS ने कई ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दस्तावेज और संदिग्ध साहित्य बरामद किया गया था.

छापेमारी के दौरान मिले थे अहम सुराग

ATS अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान मिली सामग्री की जांच के बाद कई अहम सुराग सामने आए. इन्हीं सुरागों के आधार पर जुबेर हंगरकर की भूमिका संदिग्ध पाई गई और उसे गिरफ्तार किया गया.

फिलहाल ATS ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि बरामद डिजिटल सबूतों और दस्तावेजों की जांच से इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की पहचान की जा रही है. महाराष्ट्र ATS की यह कार्रवाई राज्य में आतंकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और साजिशों को शुरुआती स्तर पर ही विफल करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

पूछताछ में जुटी एटीएस टीम

महाराष्ट्र एटीएस द्वारा पूणे से एक संदिग्ध आंतकी को गिरफ्तार किया गया है. टीम ने छापेमारी के दौरान मिले सुरागों की बदौलत यह कामयाबी हासिल की है. संदिग्ध आतंकी का नाम जुबेर हंगरकर बताया जा रहा है. फिलहाल टीम आंतकवादी से पूछताछ करने में जुट गई है.

वहीं एटीएस को आशंका है कि यह आतंकवादी किसी बड़े आंतकी संगठन का सदस्य है. इसकी जानकारी भी जुटाने की कोशिश की जा रही है. वहीं इसके कट्टरपंथी संगठनों से संबंध होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है. फिलहाल इस आंतकी की गिरफ्तारी से पूणे में हड़ंकंप मच गया है. वहीं प्रशासन भी अलर्ट हो गया है.