ढोंगी बाबा अशोक खरात मामले में सियासत तेज, शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे पर लगाए ये आरोप

महाराष्ट्र की राजनीति में अशोक खरात केस को लेकर हर दिन नई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इस मामले में आरोप प्रत्यारोपों के बीच नया राजनीतिक विवाद तब शुरू हुआ जब शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने पानी कनेक्शन को लेकर शिवसेना UBT पर गंभीर आरोप लगाए. यह मामला नासिक का है और 2020 में मंजूर पानी आपूर्ति आदेश अब बड़े राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है.

शीतल म्हात्रे ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दावा किया कि अशोक खरात को पानी का कनेक्शन ‘मातोश्री’ के दबाव में दिया गया था और यह एक बड़ा छुपा हुआ राज हो सकता है. उन्होंने UBT गुट से इस पर जवाब देने की मांग की और कहा कि अगर यह राज खुला तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और सभी की नजर अब विपक्ष की प्रतिक्रिया पर टिकी है. वहीं उन्होंने हाल ही में अपना पोस्ट हटा भी लिया है.

यूबीटी पर शिवसेना क्या आरोप लगा रही है?

एबीपी माझा की रिपोर्ट के मुताबिक, उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक खरात की ‘शिवनिका’ संस्था को नासिक के दरना बांध से 39 लाख लीटर पानी की आपूर्ति मंजूर की गई थी. इसके लिए करीब 48 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बिछाई गई थी, हालांकि यह पानी पीने के लिए आरक्षित बताया गया था. आरोप है कि इस पानी का इस्तेमाल खरात के 21 एकड़ के आम के बाग में किया जा रहा था, जिससे यह मामला और विवादित हो गया है. यह प्रस्ताव 25 जून 2020 को कैबिनेट उप-समिति की बैठक में मंजूर किया गया था.

क्या है अशोक खरात केस?

अशोक खरात पर कई महिलाओं के यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं और पुलिस ने उसे 29 मार्च तक हिरासत में भेज दिया है. SIT की जांच में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं और उसके खिलाफ 10वां मामला भी दर्ज किया गया है. जांच में यह भी सामने आया कि उसके पास लाइसेंसी हथियार था, जिसे नासिक प्रशासन ने जारी किया था और उसके फार्महाउस से 21 कारतूस बरामद किए गए, जिनमें से 5 इस्तेमाल हो चुके थे. अब इस लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है और जांच एजेंसियां लगातार नए पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं.