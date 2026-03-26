मुंबई: रामनवमी से पहले मालवणी में तनाव, भगवा झंडे को लेकर भिड़े दो गुट, आज निकलेगी शोभायात्रा

Mumbai News: रामनवमी से पहले मालवणी में तनाव, भगवा झंडे को लेकर भिड़े दो गुट, आज निकलेगी शोभायात्रा
Mumbai News In Hindi: मुंबई के मालवणी में रामनवमी से पहले झंडे लगाने को लेकर दो गुटों में टकराव हुआ. पुलिस ने हालात संभाले, वहीं आज निकलने वाली शोभायात्रा को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
मुंबई के मालवणी इलाके में रामनवमी से पहले माहौल तनावपूर्ण हो गया है. झंडे लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि देर रात टकराव की स्थिति बन गई. मालवणी में रामनवमी की तैयारियां चल रही थीं. स्थानीय लोग और रामभक्त इलाके में भगवा झंडे और पताके लगा रहे थे. इसी दौरान जब कुछ लोग एक मस्जिद के सामने वाली सड़क पर झंडे लगाने पहुंचे, तो दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया.
देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और कहासुनी बढ़कर तनाव में बदल गई. कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, हालांकि स्थिति ज्यादा बिगड़ने से पहले पुलिस मौके पर पहुंच गई.
पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल
घटना के बाद हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ सख्ती दिखाई. उनका कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ.
हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया. वहीं, पुलिस की ओर से स्थिति को नियंत्रण में रखने की बात कही जा रही है, ताकि रामनवमी के दौरान कोई बड़ी घटना न हो.
शिकायत दर्ज, आरोप-प्रत्यारोप जारी
इस मामले में सकल हिंदू समाज की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है. उनका आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने धमकाने और हमला करने की कोशिश की. फिलहाल, दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.
आज निकलने वाली है शोभायात्रा
तनाव के बीच आज शाम मालवणी में रामनवमी की शोभायात्रा निकाली जाएगी. इस यात्रा में बीजेपी नेता किरिट सोमैया भी शामिल होंगे. प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और इलाके में पुलिस बल बढ़ा दिया गया है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.
पुलिस और प्रशासन ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL