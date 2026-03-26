मुंबई का काशीमीरा इलाका थर्राया: रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के घर में घुसकर महिला को चाकू से गोदा

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा-भायंदर के काशीमीरा इलाके में मंगलवार की रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. 40 साल की महिला हाउसकीपर सुमन नवाची की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई. मिली जानकारी के मुताबिक, सुमन चंदेश एकॉर्ड या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के कई घरों में हाउसकीपर के रूप में काम करती थी. घटना बिल्डिंग नंबर 27 के एक घर में हुई.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने महिला पर चाकू से हमला किया. हमले में सुमन के पेट में दो बार, छाती में एक बार और गर्दन पर एक बार गंभीर चोट लगी. घायल अवस्था में उसे तुरंत गुरुकृपा हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है.

पड़ोसियों के बयान दर्ज कर रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही काशीमीरा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. साथ ही फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई, जिसने पूरे स्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किए. पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि वारदात में प्रयुक्त हथियार को मौके से जब्त किया गया और पड़ोसियों से बयान लिए जा रहे हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के समय इलाके में सन्नाटा और डर का माहौल था. हमले के कारण पूरे काशीमीरा इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस ने इलाके में तैनाती बढ़ाई और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए. इसके अलावा, आसपास के लोगों से पूछताछ भी जारी है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी गंभीरता और सावधानी के साथ की जा रही है. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का उद्देश्य घटना के पीछे की सच्चाई सामने लाना और इलाके में शांति कायम करना है. फोरेंसिक टीम भी मामले के हर पहलू की जांच कर रही है.