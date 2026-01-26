हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रAIMIM की पार्षद के 'हरे रंग' वाले बयान पर विवाद, उद्धव ठाकरे गुट ने कहा, 'जैसे हरे सांप...'

AIMIM की पार्षद के 'हरे रंग' वाले बयान पर विवाद, उद्धव ठाकरे गुट ने कहा, 'जैसे हरे सांप...'

Maharashtra Politics: शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने कहा कि वारिस पठान, इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी ने वही बात कही है, जो 1526 से लगातार बाबर करना चाहता था.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 26 Jan 2026 04:30 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख के बयान से मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा. उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने इस मसले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान और इम्तियाज जलील पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ये देश न कल झुका था न आज झुकेगा. इसमें हरी सोच करने वाले जैसे हरे सांप होते हैं, उनके फन को कुचल दिया जाता है, वैसे ही यह देश हरे सांपों को कुचल डालेगा लेकिन कभी भी हरापन होने नहीं देगा. हरी सोच को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे. तुम्हारे इस हरी सोच से हमको बैर है.

आनंद दुबे ने कहा, ''वारिस पठान, इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी ने वही बात बोली है, जो 1526 से लगातार बाबर करना चाहता था. 1526 में बाबर जब भारत आया, तब से वो पूरे भारत को हरा करना चाहता था. खुद कब्र में पहुंच गया लेकिन भारत को हरा नहीं कर पाया.'' बता दें कि सहर शेख के हरे रंग वाले बयान का इम्तियाज जलील और वारिस पठान ने समर्थन किया था.

भगवा से महान और पवित्र कोई रंग नहीं- आनंद दुबे

उन्होंने आगे कहा, ''ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है. यह वीर महाराणा प्रताप जी का भारत है. ये पृथ्वीराज चव्हाण जी का भारत है. ये सूर्य भगवान का उपासक भारत है. ये कल भी भगवा था और आज भी भगवा है और भविष्य में भी भगवा रहेगा. सनातन कहता है कि मैं पहले भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा. यहां पर रंगों की अगर बात करें तो भगवा से महान और पवित्र कोई रंग नहीं है.''

तुम्हारे इस हरी सोच से हमको वैर- आनंद दुबे

शिवसेना यूबीटी नेता ये भी कहा, ''रही बात हरे का तो आप हरियाली पसंद करते हैं, आप हरित क्रांति की बात करते हैं, आप किसानों की लहलहाती फसलों की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं तो हरे से कोई परहेज नहीं है. लेकिन इम्तियाज जलील तुम्हारे इस हरी सोच से हमको वैर है. हरी सोच मतलब कट्टर सोच. पाकिस्तानी और बांग्लादेशी की भावना रखने वाली सोच. इस हरे रंग का हम विरोध करते आए हैं. मुंब्रा तो छोड़िए यहां की एक गली हरी हो जाना मुश्किल है क्योंकि ये नया भारत है.'' 

बीजेपी और AIMIM की छिपी हुई नूरा कुश्ती- आनंद दुबे

आनंद दुबे ने हमला बोलते हुए आगे कहा, ''ये बीजेपी और AIMIM की छिपी हुई नूरा कुश्ती है जो एक दूसरे को उकसाने का काम करते हैं. एक दूसरे में इतनी जहर भरे हुए हैं कि इन जहरों को निकालने के लिए हम शिवसैनिकों को आना ही पड़ेगा. हमें पूरा विश्वास है कि इनका जहर निकालकर हम ही दम लेंगे. 

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 26 Jan 2026 04:29 PM (IST)
Imtiaz Jaleel AIMIM MAHARASHTRA NEWS Anand Dubey
