पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित करने के फैसले की निंदा की. उन्होंने सोमवार (26 जनवरी) को निंदा करते हुए आरोप लगाया कि कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाडी (एमवीए) सरकार को गिराकर राज्य में लोकतंत्र और संविधान की हत्या की थी.

केंद्र सरकार ने रविवार (25 जनवरी) को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की, जिन्होंने 2019 से 2023 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य किया.

कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी का किया था अपमान- राउत

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे सहित महायुति सरकार को भी कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित करने के फैसले की निंदा करनी चाहिए, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और समाज सुधारकों महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का अपमान किया था.

कोश्यारी ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की- राउत

राउत ने कहा, ‘‘उन्होंने (कोश्यारी ने) लोकतंत्र और संविधान की हत्या की और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा दिया.’’ उन्होंने दावा किया कि कोश्यारी उद्धव ठाकरे की बहुमत वाली सरकार को गिराकर राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार लाना चाहते थे. पूर्व राज्यपाल को छत्रपति शिवाजी महाराज को ‘पुराने जमाने का आदर्श’ बताने वाली टिप्पणी पर आलोचना का सामना करना पड़ा था.

CM देवेंद्र फडणवीस ने भगत सिंह कोश्यारी को दी बधाई

इस बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोश्यारी को इस सम्मान के लिए बधाई दी. फडणवीस ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी को 2026 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई. सार्वजनिक जीवन में उनकी शानदार यात्रा और शासन तथा राष्ट्र निर्माण में उनका अटूट योगदान पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.’’