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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रAmravati News: अमरावती में गैस सिलेंडर चोरी रैकेट का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, 16 सिलेंडर बरामद

Amravati News: अमरावती में गैस सिलेंडर चोरी रैकेट का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, 16 सिलेंडर बरामद

Amravati News In Hindi: अमरावती में गैस सिलेंडर चोरी रैकेट का खुलासा कर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनके पास से पुलिस ने 16 सिलेंडर और कार बरामद की है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 Apr 2026 11:30 AM (IST)
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अमरावती में गैस सिलेंडर चोरी के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है. जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि यह गैंग लंबे समय से शहर में सक्रिय था और सुनियोजित तरीके से सिलेंडर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था. पुलिस ने आरोपियों के पास से अब तक 16 गैस सिलेंडर और चोरी में इस्तेमाल की गई एक कार बरामद की है.

वहीं, पूछताछ में यह भी पता चला है कि इस गिरोह ने 100 से ज्यादा सिलेंडर चोरी कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच दिया. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि चपराशीपुरा क्षेत्र के सुंदरलाल चौक के पास कुछ आरोपी चोरी के सिलेंडर बेचने के लिए आने वाले हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर जाल बिछाया और एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में आए दो संदिग्धों को हिरासत में लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेख अतीक शेख रऊफ (निवासी बिस्मिल्ला नगर, अमरावती) और मोहम्मद कासीफ मोहम्मद अकबर (निवासी अकोला, वर्तमान में कारंजा) के रूप में हुई है.

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16 गैस सिलेंडर और चोरी में इस्तेमाल कार बरामद

पुलिस ने आरोपियों के पास से 16 गैस सिलेंडर और चोरी में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है. जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 5.31 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस की आगे की जांच में आरोपियों ने पशु चोरी के तीन अन्य मामलों में भी अपनी संलिप्तता कबूल की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 11:30 AM (IST)
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