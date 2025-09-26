शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार का जिक्र कर दिलचस्प बयान दिया. डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले अगर हम कोई गलती करते थे साहब (शरद पवार) उसकी भरपाई के लिए मौजूद होते थे. अब हमें खुद ही अपनी गलतियों को संभालना पड़ता है. शुक्रवार (26 सितंबर) को व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने कहा कि उनकी खुद की पुरानी और वर्तमान शख्सियत में बड़ा अंतर है और वह उम्र के साथ परिपक्व हुए हैं.

जुलाई 2023 में टूट गई थी एनसीपी

शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी में जुलाई 2023 में विभाजन हो गया था, जब अजित पवार और कई विधायकों ने तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकार का दामन थाम लिया. अजित पवार के गुट को पार्टी का नाम और ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह मिला जबकि शरद पवार के गुट को एनसीपी (शरदचंद्र पवार) नाम दिया गया.

पुराने और मौजूदा अजित पवार में बहुत अंतर- डिप्टी सीएम

उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर एक कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “आपको पता है पुराने अजित पवार और मौजूदा अजित पवार में बहुत अंतर है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति को बदलना पड़ता है. उम्र के साथ परिपक्वता भी आती है."

निकया चुनावों में टिकट को लेकर क्या बोले?

आगामी निकाय चुनावों पर बात करते हुए, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल योग्यता के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि नए चेहरों को भी अवसर दिया जाएगा.

किसानों की मदद करना हमेशा से मेरा प्रयास- पवार

अजित पवार ने यह भी कहा कि राहत राशि को लेकर हाल ही में की गई उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से समझा गया है. उन्होंने कहा, 'भारी बारिश के कारण संकट का सामना कर रहे किसानों की मदद करना हमेशा से मेरा प्रयास रहा है. मैं किसानों का समर्थन करता रहूंगा. गलतफहमी पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है.'

हमने केंद्र से भी मदद मांगी है- डिप्टी सीएम

पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने स्वीकार किया कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए घोषित पांच हजार रुपये की तत्काल सहायता और 10 किलोग्राम अनाज पर्याप्त नहीं था. उन्होंने कहा, “सरकार सहायता बढ़ाएगी. राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया करा रही है. हमने केंद्र से भी मदद मांगी है.”