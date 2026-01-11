मुंबई: 'बड़े उद्योगों को महाराष्ट्र से बाहर ले जाना ही BJP का योगदान', आदित्य ठाकरे ने कसा तंज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: 'बड़े उद्योगों को महाराष्ट्र से बाहर ले जाना ही BJP का योगदान', आदित्य ठाकरे ने कसा तंज

Maharashtra Municipal Elections: आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि आप 7 साल CM रहे, लेकिन महाराष्ट्र से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नहीं हटा पाए.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 11 Jan 2026 11:15 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेजी से जारी है और पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं. इस बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने चुनावी रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज की यह रैली ऐतिहासिक है, क्योंकि मराठी अस्मिता के लिए दोनों भाई एक साथ आए हैं. भाजपा अपने पोस्टरों पर सिर्फ दो चेहरों को दिखा रही है. उनका महाराष्ट्र के लिए क्या योगदान है? गिफ्ट सिटी को हमारे राज्य से छीनकर गुजरात ले जाया गया. 

आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, ''बड़े-बड़े उद्योग महाराष्ट्र से बाहर ले जाए गए. यही है बीजेपी का योगदान. क्या आप इसके लिए उन्हें वोट देंगे? हमने अपने किए गए कामों और अपने घोषणापत्रों के अमल के दम पर चुनाव जीते हैं. राज ठाकरे ने भी राज्य और जिन शहरों में उन्होंने जीत हासिल की, वहाँ पूरे दिल से काम किया है.''

रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर आदित्य ठाकरे का जवाब

आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बोलने की शैली की नकल करते हुए तंज कसा. उन्होंने कहा, ''आप सात साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नहीं हटा पाए. यह काम केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है. पिछले दस सालों से दोनों जगह आपकी ही सरकार है, फिर आप यह काम क्यों नहीं कर पाए?''

आदित्य ठाकरे ने CM फडणवीस को दी चुनौती

उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ये भी कहा, ''मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देता हूं कि वे मेरे साथ आएं, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि हमने शहर में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या काम किए हैं. हमने बीएमसी के स्कूलों को अपग्रेड कर पब्लिक मुंबई स्कूल बनाया, जहां IB, ICSE और CBSE जैसे अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू किए गए.

'हमने BEST की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सस्ता और सुलभ बनाया'

उन्होंने आगे कहा, ''हमने BEST की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सस्ता और सुलभ बनाया और 4000 एसी बसें शुरू कीं. हमारी योजना 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की थी, लेकिन इन्होंने कई रूट बंद कर दिए और BEST बसों का संचालन रोक दिया. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) पर 18,000 करोड़ रुपये बीएमसी की फिक्स्ड डिपॉजिट से खर्च किए गए, केंद्र सरकार से एक भी रुपया नहीं लिया गया. फिर भी इसका श्रेय ये लोग ले रहे हैं.''

कोस्टल रोड का सर्वे भी हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ- आदित्य ठाकरे

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा, ''कोस्टल रोड का सर्वे भी हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ था. मैं काम की तस्वीरें दिखा रहा हूँ. अगर कोई बताए कि इन तस्वीरों में फडणवीस कहां दिखते हैं, तो मैं उन्हें 3000 रुपये दूंगा. हमने कोविड के दौरान चेहरे पर मास्क लगाकर काम किया, न कि आधी रात को हुडी पहनकर सरकार गिराने की साजिशें की. हमने टनल बोरिंग मशीनों का उद्घाटन किया.''

मुंबई पर अन्नामलाई के वायरल वीडियो पर क्या बोले?

आदित्य ठाकरे ने कहा, ''अन्नामलाई अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं और अब हमें यह बताने चले हैं कि मुंबई किसकी है और कौन मुंबईकर है. उनकी कोई अहमियत नहीं है. हमें अच्छी तरह पता है कि मुंबई किसकी है. मुंबई में रहने वाले और उसे अपनी माँ मानने वाले हर व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं. हम वादा करते हैं कि मुंबई में बीएमसी की जमीन और एस्टेट की सरकारी भूमि पर मिल मजदूरों, पुलिसकर्मियों, सरकारी कर्मचारियों और भूमिपुत्रों को घर दिए जाएंगे.''

Published at : 11 Jan 2026 11:15 PM (IST)
Aditya Thackeray Maharashtra News BJP Maharashtra Municipal Elections
विश्व
'हमारे पास इतने फिदायीन अगर बता दिया तो दुनिया में तहलका मच जाएगा', पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो वायरल
'हमारे पास इतने फिदायीन अगर बता दिया तो दुनिया में तहलका मच जाएगा', आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो वायरल
बिहार
बिहार: गले में मफलर, काला चश्मा, लालू यादव का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल
बिहार: गले में मफलर, काला चश्मा, लालू यादव का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
क्रिकेट
शतक से चूके विराट कोहली, लेकिन तोड़ डाले 5 बड़े रिकॉर्ड; न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बनाया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
शतक से चूके विराट कोहली, लेकिन तोड़ डाले 5 बड़े रिकॉर्ड; न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में बनाया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
Bengal Politics: फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क.. ममता ने छीनकर लिया बड़ा रिस्क ! | TMC Protest | ED Raid
Janhit: हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष...पीएम मोदी को उन्हीं की भाषा में देगा चुनौती? | Romana Isar Khan
Janhit: 2026 में मुमकिन...मुसलमान प्रधानमंत्री बन पाएगा? | Asaduddin Owaisi | Election 2026
Janhit: Owaisi के मुस्लिम PM वाले बयान ने खड़ा कर दिया हंगामा! | Asaduddin Owaisi | Maharashtra News
UP Politics: 2027 का रण...मंदिर से बदलेगा समीकरण? | Kedareshwar Mandir | Akhilesh Yadav
