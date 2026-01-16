Pune-Pimpri Chinchwad: चाचा-भतीजे को हराकर बीजेपी ने शरद पवार के गढ़ में मजबूत कर लिए अपने कदम!

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों के लिए शुक्रवार सुबह शुरू हुई मतगणना के शुरुआती रुझानों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) पुणे और पिंपरी चिंचवड नगर निगमों में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और उनके चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP (शरदचंद्र पवार) के गठबंधन से आगे निकल गई है.

पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में BJP कोल्हापुर, सातारा, सोलापुर और सांगली नगर निकायों में भी बढ़त बनाए हुए है. पुणे और पिंपरी चिंचवड में BJP का प्रदर्शन संकेत देता है कि ‘एकजुट’ NCP गुटों की चुनौती को उसने प्रभावी रूप से कमजोर कर दिया है.

BJP ने 2017 से 2022 तक पुणे और पिंपरी चिंचवड नगर निकायों में अकेले सत्ता संभाली थी. बाद में, आरक्षण मुद्दे को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा नगर निकाय चुनावों पर रोक लगाए के बाद हुई देरी के कारण इन निकायों का नियंत्रण प्रशासक के पास रहा.

पुणे और पिंपरी चिंचवड में BJP अपने महायुति सहयोगियों-NCP और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना- से अलग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और कांग्रेस भी मैदान में हैं.

ताजा रुझानों के अनुसार, पुणे में 165 में से 43 निकाय वार्ड में BJP आगे है. इसके बाद कांग्रेस सात सीट, NCP पांच पर और NCP (शप) तीन पर आगे है. BJP 128 सदस्यीय पिंपरी चिंचवड नगर निकाय में 70 सीट पर आगे है और NCP 40 वार्ड में आगे है.

पुणे और पिंपरी चिंचवड में चुनाव प्रचार के दौरान उपमुख्यमंत्री अजित पवार और BJP के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई. अजित पवार ने दोनों नगर निकायों के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर स्थानीय BJP नेतृत्व को निशाना बनाया था.

BJP 102 सदस्यीय सोलापुर नगर निगम में 60 वार्ड में आगे है. 81 सदस्यीय कोल्हापुर नगर निकाय में महायुति के सहयोगी दल- BJP, शिवसेना और NCP- 25 सीट पर आगे हैं, जबकि विपक्षी महा विकास आघाडी 21 वार्ड में आगे है.

महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव कई वर्षों के अंतराल के बाद कराए गए जबकि इनमें से अधिकतर के कार्यकाल 2020 से 2023 के बीच समाप्त हो गए थे.