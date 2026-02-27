'मुंबई में मराठी के नाम पर किसी से नहीं होगा भेद-भाव', abp के मंच पर सीएम फडणवीस की दो टूक

महाराष्ट्र के कई सियासी मुद्दों में से एक मुद्दा है 'मराठी बनाम गैर मराठी', जिसे लेकर समय-समय पर कई खबरें आती रहती हैं. राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं द्वारा गैर-मराठियों से दुर्व्यवहार और उनसे मारपीट के कई मामले सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ABP Network के Ideas of India समिट में दो टूक कहा- 'हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. महाराष्ट्र में केवल कानून का राज चलेगा.'

दरअसल, एबीपी नेटवर्क के Ideas of India समिट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से खास बातचीत हुई. सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र और देश से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर अहम टिप्पणी की. इसी क्रम में उन्होंने महाराष्ट्र में गैर मराठियों पर होने वाली हिंसा और राज ठाकरे की पार्टी को लेकर भी बड़ी बात कही.

गैर मराठियों पर हिंसा मामले पर सीएम फडणवीस की दो टूक

एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया, "राज ठाकरे आपके करीबी दोस्त हैं. उनकी पार्टी के लोग आज भी उत्तर भारतीयों को खदेड़ कर मारते हैं. मराठी न बोलने पर उनपर हिंसा होती है, उन्हें पीटा जाता है. उन्हें गालियां दी जाती हैं. सरकार इसपर क्या कर रही है?"

जवाब में सीएम फडणवीस ने कहा, "पहली बात तो यह है महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं ज्यादा नहीं हुईं. 3-4 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं. वह भी गलत हैं. जबतक हम लोग यहां पर हैं, ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है. अगर एक-आधी ऐसी घटना सामने आती है तो दोषियों को हम लोग छोड़ते नहीं हैं. उन्हें बंद करते हैं, ठोकते हैं."

'महाराष्ट्र में केवल कानून का राज'- सीएम फडणवीस

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "मैं भी मराठी हूं, मुझे भी मराठी होने का स्वाभिमान है. मैं भी मराठियों की बात करता हूं, लेकिन मराठी की बात कर के कोई भेदभाव करेगा तो हम उसकी चलने नहीं देंगे. ऐसी कोई बात यहां नहीं चलेगी. महाराष्ट्र में कानून का ही राज चलेगा. कोई ऐसा करता है तो उसपर कार्रवाई होगी. हमने एक्शन लिए भी हैं, हमेशा कार्रवाई करते रहे हैं."

'हम गैर मराठियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे'- सीएम फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, "मुंबई में रहने वाले अन्य भाषियों से आप पूछ लीजिए. जबसे बीजेपी की सरकार है, कहीं भेदभाव दिखाई देता है क्या? कोई चिल्लर आदमी किसी कोने में किसी को झापड़ मार दे, तो उसे नेशनल न्यूज बना दिया जाता है. मीडिया में कहा जाता है कि गैर-मराठियों को खदेड़-खदेड़ कर मार रहे हैं. ऐसी गलत भूमिका तैयार की जाती है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मुंबई में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, न हम होने देंगे."