हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मुंबई में मराठी के नाम पर किसी से नहीं होगा भेद-भाव', abp के मंच पर सीएम फडणवीस की दो टूक

'मुंबई में मराठी के नाम पर किसी से नहीं होगा भेद-भाव', abp के मंच पर सीएम फडणवीस की दो टूक

Ideas of India Summit 2026: सीएम फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि गैर-मराठियों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं हुई हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है. आगे भी कानून का राज चलेगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Feb 2026 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के कई सियासी मुद्दों में से एक मुद्दा है 'मराठी बनाम गैर मराठी', जिसे लेकर समय-समय पर कई खबरें आती रहती हैं. राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं द्वारा गैर-मराठियों से दुर्व्यवहार और उनसे मारपीट के कई मामले सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ABP Network के Ideas of India समिट में दो टूक कहा-  'हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. महाराष्ट्र में केवल कानून का राज चलेगा.'

दरअसल, एबीपी नेटवर्क के Ideas of India समिट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से खास बातचीत हुई. सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र और देश से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर अहम टिप्पणी की. इसी क्रम में उन्होंने महाराष्ट्र में गैर मराठियों पर होने वाली हिंसा और राज ठाकरे की पार्टी को लेकर भी बड़ी बात कही. 

गैर मराठियों पर हिंसा मामले पर सीएम फडणवीस की दो टूक

एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया, "राज ठाकरे आपके करीबी दोस्त हैं. उनकी पार्टी के लोग आज भी उत्तर भारतीयों को खदेड़ कर मारते हैं. मराठी न बोलने पर उनपर हिंसा होती है, उन्हें पीटा जाता है. उन्हें गालियां दी जाती हैं. सरकार इसपर क्या कर रही है?"

जवाब में सीएम फडणवीस ने कहा, "पहली बात तो यह है महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं ज्यादा नहीं हुईं. 3-4 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं. वह भी गलत हैं. जबतक हम लोग यहां पर हैं, ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है. अगर एक-आधी ऐसी घटना सामने आती है तो दोषियों को हम लोग छोड़ते नहीं हैं. उन्हें बंद करते हैं, ठोकते हैं."

'महाराष्ट्र में केवल कानून का राज'- सीएम फडणवीस

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "मैं भी मराठी हूं, मुझे भी मराठी होने का स्वाभिमान है. मैं भी मराठियों की बात करता हूं, लेकिन मराठी की बात कर के कोई भेदभाव करेगा तो हम उसकी चलने नहीं देंगे. ऐसी कोई बात यहां नहीं चलेगी. महाराष्ट्र में कानून का ही राज चलेगा. कोई ऐसा करता है तो उसपर कार्रवाई होगी. हमने एक्शन लिए भी हैं, हमेशा कार्रवाई करते रहे हैं."

'हम गैर मराठियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे'- सीएम फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, "मुंबई में रहने वाले अन्य भाषियों से आप पूछ लीजिए. जबसे बीजेपी की सरकार है, कहीं भेदभाव दिखाई देता है क्या? कोई चिल्लर आदमी किसी कोने में किसी को झापड़ मार दे, तो उसे नेशनल न्यूज बना दिया जाता है. मीडिया में कहा जाता है कि गैर-मराठियों को खदेड़-खदेड़ कर मार रहे हैं. ऐसी गलत भूमिका तैयार की जाती है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मुंबई में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, न हम होने देंगे."

और पढ़ें
Published at : 27 Feb 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Ideas Of India Summit MAHARASHTRA NEWS Ideas OF India Ideas Of India 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'मुंबई में मराठी के नाम पर किसी से नहीं होगा भेद-भाव', abp के मंच पर सीएम फडणवीस की दो टूक
'मुंबई में मराठी के नाम पर किसी से नहीं होगा भेद-भाव', abp के मंच पर सीएम फडणवीस की दो टूक
महाराष्ट्र
Pune: घर की छत से कूदी 27 साल की लड़की, 3 महीने पहले हुई थी शादी, पति समेत 4 पर FIR दर्ज
Pune: घर की छत से कूदी 27 साल की लड़की, 3 महीने पहले हुई थी शादी, पति समेत 4 पर FIR दर्ज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: अबू आजमी की मांग, 'रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों की शाम 4 बजे हो छुट्टी', BJP भड़की
महाराष्ट्र: अबू आजमी की मांग, 'रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों की शाम 4 बजे हो छुट्टी', BJP भड़की
महाराष्ट्र
अजित पवार प्लेन हादसा: रोहित पवार ने CM फडणवीस से की मुलाकात, 'जरूरत पड़े तो देश के...'
अजित पवार प्लेन हादसा: रोहित पवार ने CM फडणवीस से की मुलाकात, रिसर्च पेपर और जानकारी सौंपी
Advertisement

वीडियोज

Arvind Kejriwal Bail: फुट-फुट कर रोए केजरीवाल, PM मोदी को घेरते हुए क्या बोले? |ABPLIVE
कौन हैं Arvind Kejriwal को राहत देने वाले जज जितेंद्र सिंह? जानिए पूरा प्रोफाइल |ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: 133 की मौत, आधी रात महायुद्ध, ख्वाजा आसिफ भारत को सुनाने लगे! ABPLIVE
John Mearsheimer Full Interview : 'AI लीडर बनने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी' । Shashi Tharoor
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
दिल्ली NCR
AAP को मिली सियासी संजीवनी! फैसला आते ही दिखी झलक, क्या पूरा हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का ये सपना?
AAP को मिली सियासी संजीवनी! फैसला आते ही दिखी झलक, क्या पूरा हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का ये सपना?
इंडिया
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
क्रिकेट
फॉर्म में लौटे अभिषेक शर्मा तो युवराज सिंह ने दिया बड़ा बयान, टी20 वर्ल्ड कप में गर्माया माहौल
फॉर्म में लौटे अभिषेक शर्मा तो युवराज सिंह ने दिया बड़ा बयान, टी20 वर्ल्ड कप में गर्माया माहौल
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
शिक्षा
जामिया मिलिया इस्लामिया में नया बीटेक कोर्स, इस तरह मिलेगा एडमिशन
जामिया मिलिया इस्लामिया में नया बीटेक कोर्स, इस तरह मिलेगा एडमिशन
हेल्थ
Drinking Alcohol Once A Week: हफ्ते में एक बार पीना सुरक्षित है या सिर्फ एक भ्रम? जानें एक्सपर्ट्स की असली राय
हफ्ते में एक बार पीना सुरक्षित है या सिर्फ एक भ्रम? जानें एक्सपर्ट्स की असली राय
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget