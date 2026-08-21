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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअभिजीत दीपके की चेतावनी, '...तो मैं खुद जयपुर आऊंगा'

अभिजीत दीपके की चेतावनी, '...तो मैं खुद जयपुर आऊंगा'

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि जयपुर में बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष रांका और उनकी टीम पर हमला किया.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 21 Aug 2026 05:49 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जयपुर के स्कूल को लेकर वॉर्निंग दे दी है. उन्होंने जयपुर में आशुतोष रांका के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अगर 48 घंटों के भीतर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता और हमला करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो खुद जयपुर आएंगे. दीपके ने कहा कि वो जयपुर आकर उस स्कूल के आगे बैठ जाएंगे और जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं होता वहां से नहीं हटेंगे. 

जयपुर में स्कूल निरीक्षण को लेकर हुआ बवाल

दरअसल, जयपुर के जयपुर जिले के रामपुरा कंवरपुरा गांव में स्कूल के निरीक्षण को लेकर शुक्रवार (21 अगस्त) को बवाल हो गया. आशुतोष रांका के साथ पहुंचे CJP कार्यकर्ताओं को गांववालों ने खदेड़ दिया. कार के शीशे तोड़े गए और आशुतोष रांका के साथ धक्कामुक्की हुई. इस घटना के बाद ही सीजेपी भड़क गई है.

भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था- दीपके 

अभिजीत दीपके ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, "अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशुतोष और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा. ये गुंडागर्दी क्यों हुई क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जिसका एक्सपोज आज आशुतोष करने वाला था. मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 48 घंटों के अंदर स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है तो मैं खुद जयपुर आऊंगा और उस स्कूल के सामने बैठा रहूंगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता."

इसके आगे उन्होंने कहा, "आप सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते हैं तो आप सभी लोग जयपुर आइए और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर-मंतर पर बैठे हुए थे. पीछे नहीं हटेंगे."

सरकार से सर्कुलर भी वापस लेने की मांग

अभिजीत दीपके ने सरकार से 'टूटे फूटे स्कूल न दिखाने वाले सर्कुलर' को भी वापस लेने की मांग की. उन्होंने कहा, "मैं बीजेपी वालों से खासकर कहना चाहता हूं कि हम चाहे जितने अटैक कर लो, हमले कर लो, हम पीछे नहीं हटेंगे. स्कूल तो हम ठीक कराकर ही रहेंगे."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 21 Aug 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Abhijeet Dipke Ashutosh Ranka
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