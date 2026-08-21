राहुल गांधी के धरने पर संजय राउत बोले- आज का बाहुबली!

राहुल गांधी का दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर चार घंटे से धरना जारी है. वो पैलेट गन मामले में FIR दर्ज करवाने पर अड़े हुए हैं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल का आरोप है कि पुलिस को ऊपर से FIR दर्ज न करने के निर्देश हैं. उनके साथ प्रियंका गांधी भी संसद मार्ग थाने पर मौजूद हैं. शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी को 'आज का बाहुबली' करार दिया.

राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए संजय राउत ने लिखा, "आज का बाहुबली! राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस थाने में, पैलेट गन्स किसने चलाई? अमित शाह जबाब दो."

बीजेपी ने साधा निशाना

राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी ने निशाना साधा. जेपी नड्डा ने कहा कि ये वंदे मातरम् से ध्यान भटकाने की कोशिश है. उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल को न्यापालिका पर भरोसा नहीं है?

12 बजे से संसद मार्ग थाने पर राहुल गांधी

दरअसल, शुक्रवार (21 अगस्त) को राहुल गांधी पैलेट गन से हमले के पीड़ित छात्र साहिल को लेकर संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए. दोपहर 12 बजे से संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी मौजूद हैं. डीसीपी से मुलाकात के बाद वो दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठे हैं और छात्र साहिल की FIR दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं. पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी तादाद में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा है. राहुल गांधी की मांग है कि साहिल की FIR लिखी जाए. किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, किसने पैलेट गन चलाई, इन सब की जांच होनी चाहिए.

साहिल की शिकायत क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी- सूत्र

हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस शिकायत दर्ज कर चुकी है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि साहिल की शिकायत क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी क्योंकि 20 जुलाई वाले सभी मामलों की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है. दिल्ली पुलिस ने कानून के तहत कार्रवाई का आश्वासन दिया है. लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती तब तक नहीं हटेंगे और थाने के बाहर धरना देते रहेंगे.

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