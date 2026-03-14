महाराष्ट्र विधानसभा को बम से उड़ाने का ई-मेल बांग्लादेश से आया था? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

महाराष्ट्र में बजट सत्र के बीच विधानभवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. विधान भवन कार्यालय को ई-मेल के जरिए मिली इस धमकी की पुलिस लगातार जांच कर रही थी. इस जांच में अब बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस को पता लगा है कि ईमेल का IP एड्रेस बांग्लादेश का था. दरअसल, यह असल में बांग्लादेश से भेजा गया मेल नहीं था, बल्कि अपनी पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने फर्जी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया था.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए वीपीएन (VPN) का इस्तेमाल किया और बांग्लादेश का IP एड्रेस उपयोग किया था. डिजिटल जांच में थाईलैंड और कैलिफोर्निया से जुड़े IP एड्रेस भी सामने आए हैं.

विधान भवन, हाई कोर्ट, मेट्रो को उड़ाने की मिली थी धमकी

धमकी भरे ईमेल में विधान भवन, हाई कोर्ट, मेट्रो नेटवर्क और एक बैंक को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. मामले में मरीन ड्राइव पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश जारी है.

बम की धमकी से मच गया था हड़कंप

दरअसल, दो दिन पहले (गुरुवार 12 मार्च) को विधान भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. बजट सत्र के बीच में ऐसी धमकी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. उस समय परिसर में कई विधायक, मंत्री और अधिकारी मौजूद थे. पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर तुरंत परिसर खाली कराया और सभी VIP को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. इसके बाद काफी देर तर तलाशी अभियान चला. डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने चप्पे-चप्पे की छानबीन की. जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया, जिसके बाद विधान भवन परिसर को सुरक्षित घोषित करने के बाद लोगों का आवागमन वापस शुरू किया गया. जांच के दौरान विधान भवन के सभ गेट बंद कर दिए गए थे, किसी को एंट्री या एग्जिट की इजाजत नहीं थी.