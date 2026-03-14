हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र विधानसभा को बम से उड़ाने का ई-मेल बांग्लादेश से आया था? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

महाराष्ट्र विधानसभा को बम से उड़ाने का ई-मेल बांग्लादेश से आया था? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Maharashtra News: महाराष्ट्र विधानभवन को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से मिली थी. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल कर बांग्लादेश का IP एड्रेस इस्तेमाल किया था.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 14 Mar 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में बजट सत्र के बीच विधानभवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. विधान भवन कार्यालय को ई-मेल के जरिए मिली इस धमकी की पुलिस लगातार जांच कर रही थी. इस जांच में अब बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस को पता लगा है कि ईमेल का IP एड्रेस बांग्लादेश का था. दरअसल, यह असल में बांग्लादेश से भेजा गया मेल नहीं था, बल्कि अपनी पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने फर्जी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया था. 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए वीपीएन (VPN) का इस्तेमाल किया और बांग्लादेश का IP एड्रेस उपयोग किया था. डिजिटल जांच में थाईलैंड और कैलिफोर्निया से जुड़े IP एड्रेस भी सामने आए हैं. 

विधान भवन, हाई कोर्ट, मेट्रो को उड़ाने की मिली थी धमकी

धमकी भरे ईमेल में विधान भवन, हाई कोर्ट, मेट्रो नेटवर्क और एक बैंक को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. मामले में मरीन ड्राइव पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश जारी है. 

बम की धमकी से मच गया था हड़कंप

दरअसल, दो दिन पहले (गुरुवार 12 मार्च) को विधान भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. बजट सत्र के बीच में ऐसी धमकी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. उस समय परिसर में कई विधायक, मंत्री और अधिकारी मौजूद थे. पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर तुरंत परिसर खाली कराया और सभी VIP को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. इसके बाद काफी देर तर तलाशी अभियान चला. डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने चप्पे-चप्पे की छानबीन की. जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया, जिसके बाद विधान भवन परिसर को सुरक्षित घोषित करने के बाद लोगों का आवागमन वापस शुरू किया गया. जांच के दौरान विधान भवन के सभ गेट बंद कर दिए गए थे, किसी को एंट्री या एग्जिट की इजाजत नहीं थी.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 14 Mar 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधानसभा को बम से उड़ाने का ई-मेल बांग्लादेश से आया था? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र विधानसभा को बम से उड़ाने का ई-मेल बांग्लादेश से आया था? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र
LPG Crisis Live: गैस की किल्लत से तवा रोटी को तरसते लोग, छत्तीसगढ़ में 741 सिलेंडर जब्त, गांवों में 45 दिन बाद होगी बुकिंग
Live: गैस की किल्लत से तवा रोटी को तरसते लोग, छत्तीसगढ़ में 741 सिलेंडर जब्त, गांवों में 45 दिन बाद होगी बुकिंग
महाराष्ट्र
Maharashtra News: धर्म स्वतंत्रता बिल महाराष्ट्र विधानसभा में पेश, जबरन शादी करने पर 7 साल की होगी जेल
धर्म स्वतंत्रता बिल महाराष्ट्र विधानसभा में पेश, जबरन शादी करने पर 7 साल की होगी जेल
महाराष्ट्र
LPG Crisis: देशभर में गैस सिलेंडर को लेकर मारमारी, धुले में जमकर मारपीट, SRPF जवान को लोगों ने पीटा
देशभर में गैस सिलेंडर को लेकर मारमारी, धुले में जमकर मारपीट, SRPF जवान को लोगों ने पीटा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: US -ईरान युद्ध तेज, ट्रंप बोले—ईरान कर सकता है सरेंडर | Iran Israel War | abp News
ABP Report: जंग के बीच ईरान के लगातार हमले, मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव | Iran Israel War | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कहां है खर्ग आईलैंड, जिस पर हमले का ट्रंप ने किया दावा, क्यों कहा जाता है इसे ईरान का दिल, जानें सब कुछ
कहां है खर्ग आईलैंड, जिस पर हमले का ट्रंप ने किया दावा, क्यों कहा जाता है इसे ईरान का दिल
महाराष्ट्र
Maharashtra News: धर्म स्वतंत्रता बिल महाराष्ट्र विधानसभा में पेश, जबरन शादी करने पर 7 साल की होगी जेल
धर्म स्वतंत्रता बिल महाराष्ट्र विधानसभा में पेश, जबरन शादी करने पर 7 साल की होगी जेल
विश्व
खर्ग द्वीप दहला! ट्रंप का दावा- ईरान के सभी सैन्य ठिकाने मिटाए, जारी किया वीडियो
खर्ग द्वीप दहला! ट्रंप का दावा- ईरान के सभी सैन्य ठिकाने मिटाए, जारी किया वीडियो
स्पोर्ट्स
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने फैलाईं बाहें, 30 दिनों तक बड़ी छूट, जुर्माना नहीं'
ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी मुल्कों के नागरिकों के लिए भारत ने फैलाईं बाहें, 30 दिनों तक बड़ी छूट, जुर्माना नहीं'
तमिल सिनेमा
Ustad Bhagat Singh First Review Out: आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
जनरल नॉलेज
Ship Fuel: बड़े जहाजों में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल, जानें आम फ्यूल से कितना होता है यह अलग
बड़े जहाजों में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल, जानें आम फ्यूल से कितना होता है यह अलग
ऑटो
Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास
Audi SQ8 की बुकिंग शुरू, इस दिन भारत में लॉन्च होगी ये लग्जरी SUV, जानें क्या होगा खास
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget