Video: गरबा की प्रैक्टिस कर रही लड़की को घसीटकर ले गए परिजन, लव मैरिज से थे नाराज, वीडियो वायरल

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शनिवार रात (20 सितंबर) एक सनसनीखेज घटना घटी है, बताया जा रहा है कि गरबा प्रैक्टिस कर रही एक युवती को उसके ही परिवार के लोगों ने बंदूक की नोक पर जबरन घसीटकर ले जाने की कोशिश की. ये पूरा मामला लव मैरिज और पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

युवती को लेकर फरार हुए आरोपी

बता दें कि ये घटना मंदसौर शहर के खानपुरा स्थित भावसाल धर्मशाल की है. युवती रात के करीब 10 बजे अन्य महिलाओं के साथ नवरात्रि के लिए गरबा की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी अचानक वहां कुछ लोग पहुंचते हैं. उन्होंने युवती को पकड़ लिया और बंदूक की नोक पर उसे घसीटते हुए एक कार में जबरन बैठाने लगे.

मध्यप्रदेश –

मंदसौर में गरबा की प्रैक्टिस कर रही महिला का अपहरण। 4 पुरुष और 2 महिला आए। वो उसको जबरन घसीटकर गाड़ी में ले गए।



पुलिस ने नाकेबंदी करके सबको पकड़ा। पता चला कि पति दारूबाज है, पत्नी को पीटता है। इससे तंग आकर वो दूसरे शख्स के साथ लिव इन में रहने लगी थी। किडनैप करने… pic.twitter.com/pOuSQ6WWlU — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) September 21, 2025

मौके पर मौजूद एक अन्य महिला ने युवती को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन सभी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया. इस दौरान मौके पर लोगों में दहशत फैल गई और सभी युवती की मदद करने से डरने लगे और सभी लोग युवती को लेकर फरार हो गए.

लव मैरिज से नाराज थे परिवार के लोग

इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने शहर में नाकेबंदी की और महज दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवती को सुरक्षित छुड़ा लिया और युवती का अपहरण करने वाले सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मंदसौर पुलिस की जांच ने पता चला कि यह पूरा मामला लव मैरिज से जुड़ा है.

बताया जा रहा है कि युवती ने अपनी मर्जी से शादी की थी, जिससे परिवार के लोग इस शादी से नाराज थे और इसी के चलते उन्होंने युवती का जबरन अपहरण करने का तय किया. पुलिस ने बताया कि सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस जल्द से जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी.साथ ही साथ पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर ही है.