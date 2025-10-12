Video: हार्ट अटैक से तड़पता रहा मजदूर, हो गई मौत, मोबाइल चलाता रहा मालिक, वीडियो वायरल

MP News: मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक दुकान में काम कर रहे कर्मचारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे हार्ट अटैक आ गया. लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि जब कर्मचारी दर्द से तड़प रहा था, तब दुकान मालिक ने उसकी मदद करने की बजाय मोबाइल चलाना जारी रखा. यह घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

कुर्सी पर तड़पता रहा कर्मचारी

जानकारी के मुताबिक, घटना सुसनेर के मुख्य बाजार की एक किराने की दुकान की है. वहां काम करने वाला युवक दिनभर की तरह काम कर रहा था. अचानक उसे तेज सीने में दर्द हुआ और वह कुर्सी पर बैठ गया. कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी. आसपास के लोगों ने देखा कि वह बेहोश होने लगा, लेकिन मालिक उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त था.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्मचारी कुर्सी पर तड़प रहा है, जबकि मालिक बगल में बैठकर मोबाइल देख रहा है. कुछ देर बाद युवक कुर्सी पर ही ढेर हो गया. जब तक लोग समझ पाते कि क्या हुआ, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. बताया जा रहा है कि अगर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि इंसानियत सबसे ऊपर होती है, लेकिन आजकल लोग मदद करने से पहले मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.