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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशBhopal News: करोड़ों की लागत से बना निशातपुरा रेलवे स्टेशन धूल फांक रहा, स्थानीय लोगों में नाराजगी

Bhopal News: करोड़ों की लागत से बना निशातपुरा रेलवे स्टेशन धूल फांक रहा, स्थानीय लोगों में नाराजगी

Bhopal News In Hindi: निशातपुरा रेलवे स्टेशन को यहां रहने वाले 3 लाख लोगों की आबादी की सुविधा ले लिए बनाया गया था, लेकिन यहां के लोगों को 3 साल से अब तक इसके शुरू होने का इंतजार है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 15 Jul 2026 05:35 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के भोपाल में रेलवे की उदासीनता के चलते तीन साल से पूरी तरह बनकर तैयार निशातपुरा रेलवे स्टेशन सफेद हाथी बन चुका है. ऐसा लगता है रेल विभाग इसे बना के उद्घाटन करना भूल गया है . 2023 में ये स्टेशन बना कर तैयार हो चुका है लेकिन तब से अब तक ना यहां रेलवे का स्टाफ आया, न रेल और न ही यात्री . अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को कई रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उसमें भी इसका नाम नहीं है.

निशातपुरा रेलवे स्टेशन को यहां रहने वाले 3 लाख लोगों की आबादी की सुविधा ले लिए बनाया गया था, लेकिन यहां के लोगों को 3 साल से अब तक इसके शुरू होने का इंतजार है और स्टेशन के प्लेटफार्म को पहली यात्री गाड़ी और सवारी का. 

स्टेशन पूरी तरह बनकर तैयार 

निशातपुरा रेलवे स्टेशन 6 करोड़ की लागत से बनकर तीन साल पहले ही बनकर तैयार हो चुका है. बावजूद इसके यह यात्रियों के लिए कब से शुरू होगा, कोई तारीख नहीं मिल पा रही. स्टेशन परिसर में अति आधुनिक सुविधाओं के साथ, लिफ्ट, पंखे, तिक्त खिड़की, वेटिंग रूम, सीसीटीवी भी लग चुके हैं.

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प्रधानमंत्री 17 जुलाई को देश के कई रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करने वाले हैं , जिसमें मध्य प्रदेश के कई नए स्टेशन शामिल हैं, पर अफसोस निशातपुरा रेलवे स्टेशन उद्घाटन होने वाले स्टेशनों की सूची में नहीं हैं.

स्टेशन तक रास्ता बनना बाकी 

पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव के मुताबिक अभी रेलवे स्टेशन तक के लिए रास्ता बनना बाकी है, इसलिय ही अभी स्टेशन को शुरू नहीं किया जा रहा है. जैसे ही रास्ता पूरा होता है रेलवे स्टेशन को यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा.

उधर निशातपुरा स्टेशन शुरू होने का सपना देख रहे स्थानीय लोगों में निराशा भर गयी है. उनके मुताबिक बीते कई साल से यही स्थिति है. लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरे स्टेशन का सहारा लेना पड़ता है.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 15 Jul 2026 05:35 PM (IST)
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भारतीय रेलवे Bhopal News MADHYA PRADESH NEWS
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