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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशअब ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह ने ली हाई कोर्ट की शरण, 9 दिन से चल रहा है फरार

अब ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह ने ली हाई कोर्ट की शरण, 9 दिन से चल रहा है फरार

Twisha Sharma Case: समर्थ सिंह ट्विशा की मौत के बाद से ही फरार चल रहा है. भोपाल जिला अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट में अपील की है.

By : अंबुज पांडेय | Updated at : 21 May 2026 01:34 PM (IST)
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ट्विशा शर्मा मौत मामले में फरार पति समर्थ सिंह ने अब हाई कोर्ट की शरण ली है. ट्विशा की मौत के बाद से फरार चल रहे समर्थ सिंह ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. इस मामले में हाई कोर्ट जल्द सुनवाई की तारीख तय कर सकता है.

जानकारी के लिए बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत मामले में पति समर्थ सिंह आरोपी है. उसपर ट्विशा को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं. इससे पहले समर्थ की अग्रिम जमानत अर्जी भोपाल जिला अदालत की ओर से खारिज की जा चुकी है, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट में अपील की है. 

यह भी पढ़ें: Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा का नहीं होगा दोबारा पोस्टमार्टम, भोपाल की कोर्ट ने खारिज की परिवार की अर्जी

23 मई को होना है पेश

जानकारी के लिए बता दें कि ट्विशा शर्मा का आरोपी पति समर्थ अब भी फरार है. कोर्ट ने उसे 23 मई को पेश होने के दिए निर्देश दिए हैं. दूसरी ओर यह बात भी सामने आ रही है कि गिरिबाला ने ट्विशा की मौत के बाद कई जजों और प्रभावशाली लोगों को कॉल किए थे. उन्होंने एक दो नहीं, बल्कि 46 नंबरों पर कॉल किए थे. ट्विशा के पिता ने ये नंबर जारी किए हैं. ट्विशा की मौत 12 मई को हुई थी. पिता का दावा है कि 13 मई को आरोपी सास गिरिबाला सिंह ने कई जजों को फोन लगाए थे.

समर्थ सिंह पर 30 हजार रुपये का इनाम

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने जानकारी दी है कि ट्विशा शर्मा केस में समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है. समर्थ सिंह पर इनाम की राशि बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है. जब उनसे सवाल किया गया कि क्या समर्थ सिंह विदेश भाग गया है? जवाब में संजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है और समर्थ का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया है. 

गिरिबाला सिंह से क्यों नहीं हुई पूछताछ?

गिरीबाला सिंह से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? वह अपने घर पर हैं, जो 'प्लेस ऑफ क्राइम' है. ऐसे में गिरिबाला सबूतों से छेड़छाड़ भी कर सकती हैं. इसपर संजय कुमार ने कहा कि नियम के मुताबिक पूछताछ होगी. कोर्ट के आदेश के बाद एमपी में बॉडी प्रिजर्वेशन के लिए जहां भी उचित व्यवस्था है उसका पता किया जा रहा है. घटना के बाद रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने करीब 40 से अधिक लोगों को कॉल किया था. उन नंबर को भी जांच के दायरे में रखा जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम पर भी उठे सवाल, वकील बोले- AIIMS ने क्यों नहीं मांगा 'सुसाइड बेल्ट'

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 21 May 2026 01:09 PM (IST)
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