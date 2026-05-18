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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशट्विशा शर्मा मौत मामला: पति समर्थ सिंह को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

ट्विशा शर्मा मौत मामला: पति समर्थ सिंह को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि ट्विशा उसी दिन पार्लर गई, अमेजॉन का पार्सल मंगाया गया. अस्वाभाविक मृत्यु का कारण हम भी जानना चाहते हैं.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: अजीत | Updated at : 18 May 2026 06:12 PM (IST)
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भोपाल में ट्विशा शर्मा (Twisha Sharma) की मौत के मामले को लेकर सोमवार (18 मई) को उनके पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई. समर्थ के वकील ने कोर्ट में कहा कि ट्विशा खुद भी बहुत खर्च करती थी, दहेज का कोई मामला नहीं है, पैसे के लेन देन का कोई साक्ष्य नहीं है, जो भी घटना है उसमें मनोदशा ठीक थी.

वकील ने कोर्ट में आगे कहा, ''ट्विशा उसी दिन पार्लर गई, उसी दिन अमेजॉन का पार्सल मंगाया गया, पार्सल अब तक खोला नहीं गया है. अस्वाभाविक मृत्यु का कारण हम भी जानना चाहते हैं, क्या ट्विशा को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, हमने धारा 94 में एप्लिकेशन किया है. समर्थ के वकील ने ये भी कहा कि दहेज की मांग नहीं, तो हरासमेंट नहीं तो दहेज के लिए मृत्यु नहीं.

  • मॉडल, एक्ट्रेस और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी ट्विशा शर्मा की मौत सवालों के घेरे में
  • नोएडा की रहने वाली थी ट्विशा शर्मा 
  • 12 मई की रात संदिग्ध हालत में फंदे से लटकता मिला था शव
  • 5 महीने पहले ही 12 दिसंबर 2025 को भोपाल के समर्थ सिंह से शादी की थी
  • दोनों की मुलाकात डेटिंग एप के जरिए हुई थी
  • शादी के बाद ट्विशा अपने पति के साथ भोपाल शिफ्ट हो गई
  • ट्विशा की सास रिटायर्ड जज हैं

ट्विशा जो दवाइयां ले रही थी, पुलिस जांच करे-वकील

वकील ने ये भी कहा कि वो जो दवाइयां ले रही थी उसके बारे में हम चाहते हैं कि पुलिस जांच करे. समर्थ के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि पैसा कहां खर्च हो रहा था, इसके बारे में इंवेस्टिगेशन किया जाना चाहिए. उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, ऐसा साबित नहीं हो रहा है कि वो प्रताड़ित हो रही थी, अगर ऐसा था तो वो ससुराल बार बार वापस क्यों आ रही थी, हमारे प्यार के लिए या प्रताड़ित होने के लिए.

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ट्विशा शर्मा के वकील के तर्क

मृतक ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील ने कोर्ट में तर्क देते हुए कहा, ''पुलिस और वकीलों पर दबाव है, ये बहुत गंभीर विषय है. दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, ये एक्सेप्शनल केस है. क्या ट्विशा का अकाउंट उसका पति इस्तेमाल कर रहा था? ये सब इंवेस्टिगेशन का पार्ट है. जब तक ये इंवेस्टिगेशन चल रहा है, अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए. वॉट्सएप मैसेज में सभी बातों का उल्लेख है, लडकी के घरवाले हमेशा कोशिश करते हैं कि घर बचा रहे. हमने हमेशा यही किया, ये हमारे समाज की परंपरा है.''

'तीसरे फ्लोर पर ही सीपीआर क्यों नहीं दिया?'

ट्विशा शर्मा के वकील ने आगे कहा, ''लड़की मॉडल थी एक्ट्रेस थी, दिसंबर तक सब ठीक था लेकिन 4-5 महीने में क्या हो गया. वो एंजायटी की पिल्स लेती थी जो सभी को हो सकता है. तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर सीपीआर देने लाया गया, ताकि सीसीटीवी में आ सके, आपने तीसरे फ्लोर पर ही सीपीआर क्यों नहीं दिया? जो ऑर्ग्युमेंट किए जा रहे हैं उसके आधार पर हर केस में जमानत मिल जानी चाहिए.'' 

'सबूतों के साथ छेड़खानी हो सकती है'

पीड़ित पक्ष के वकील ने ये भी आशंका जताई कि सबूतों के साथ छेड़खानी हो सकती है, घर तो उनके कंट्रोल में है. अभी ये ट्रायल नहीं है, अभी इस आधार पर जमानत याचिका को नहीं सुना जा सकता है. जो तत्थ्य समर्थ के वकील की ओर से रखे जा रहे हैं वो ट्रायल में रखें.''

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 18 May 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News Twisha Sharma
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