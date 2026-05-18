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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'बेटी की मौत की खबर से 15 मिनट पहले हुई थी आखिरी बात', ट्विशा के माता-पिता ने बयां किया दर्द

'बेटी की मौत की खबर से 15 मिनट पहले हुई थी आखिरी बात', ट्विशा के माता-पिता ने बयां किया दर्द

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के परिवार ने सास गिरीबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है. परिवार ने जांच, पोस्टमार्टम और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 18 May 2026 01:06 PM (IST)
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मॉडल और साउथ इंडियन एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार गहराता जा रहा है. अब पीड़ित परिवार ने आरोपी सास गिरीबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने का फैसला लिया है. ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने कहा कि उनका परिवार जबलपुर हाईकोर्ट में बेल कैंसिलेशन की याचिका दायर करेगा.

परिवार का आरोप है कि उन्हें शुरुआत से ही न्याय पाने में संघर्ष करना पड़ रहा है. साथ ही कहा कि सिस्टम प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम कर रहा है.

पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

नवनिधि शर्मा ने कहा कि 12 तारीख को उनकी बेटी से आखिरी बार बात हुई थी और करीब 15 मिनट बाद उसकी मौत की खबर मिली. उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार फोन करने के बावजूद काफी देर तक कॉल रिसीव नहीं की गई. बाद में ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह ने मौत की जानकारी दी. परिवार का कहना है कि जब वे घर पहुंचे तो पुलिस ने जीरो एफआईआर तक दर्ज नहीं की और उन्हें कई स्तर पर परेशान किया गया.

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परिवार को सता रहा अपनी सुरक्षा का डर

परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि रिपोर्ट और मौके की परिस्थितियों में काफी अंतर दिखाई दे रहा है. इसी वजह से उन्होंने दूसरे पोस्टमार्टम यानी पीएम-2 की मांग की, लेकिन उन्हें कोर्ट जाने के लिए कहा गया. ट्विशा की मां रेखा शर्मा ने आरोप लगाया कि केस को दबाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर भी डर है.

परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अपील की

परिवार ने प्रधानमंत्री, महिला आयोग और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. साथ ही जांच को दिल्ली या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने और एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अपील की है.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 18 May 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Jabalpur High Court MP News MADHYA PRADESH Twisha Sharma Case
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