मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अंधविश्वास और लालच की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. गैरतगंज से 7 जुलाई से लापता 42 वर्षीय साहूकार और प्रतिष्ठित व्यापारी विजय जैन की दफीना (गड़ा हुआ धन) निकालने के चक्कर में कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर नरबलि दे दी गई.

पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज छह दिनों के भीतर इस अंधविश्वास के चलते हुए कत्ल का सनसनीखेज खुलासा कर तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है.

3 करोड़ की डकैती से जुड़ा है पारिवारिक इतिहास

मृतक विजय जैन नगर के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते थे. गौरतलब है कि वर्ष 2013 में उनके घर पर 3 करोड़ रुपये की एक बेहद चर्चित डकैती हुई थी, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था. इस बड़ी वारदात के बाद से ही विजय जैन अपने परिवार का लेन-देन और साहूकारी का मुख्य कारोबार संभाल रहे थे. 9 जुलाई को विजय जैन की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम जांच में जुटी थी.

नदी किनारे दफन मिला शव, कृत्रिम आंख से हुई शिनाख्त

जांच के दौरान पुलिस को 13 जुलाई को ग्राम परासिया के पास नदी किनारे मिट्टी में दबा एक शव मिला, जिसके हाथ-पैर बाहर दिख रहे थे. आरोपियों ने गला रेतकर हत्या करने के बाद सबूत मिटाने की नीयत से शव को गड्ढे में दफना दिया था. घटनास्थल पर मिले कपड़ों, मोबाइल और उनकी एक कृत्रिम (पत्थर की) आंख के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान विजय जैन के रूप में की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी आशुतोष गुप्ता, एएसपी दीपक नायक, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

'धरती गर्म है, बलि चाहिए' और कर दी हत्या

बेगमगंज की सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) सोनाली गुप्ता और थाना प्रभारी निरीक्षक डी.पी. लोहिया की टीम ने जब संदेह के आधार पर प्रहलाद साहू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो रूह कंपाने वाली साजिश सामने आई. आरोपी प्रहलाद साहू स्वयं तांत्रिक क्रियाएं करता था और मृतक का परिचित था. दोनों के बीच अक्सर गड़ा धन (दफीना) निकालने को लेकर बात होती थी. आरोपियों को शक था कि परासिया नदी के चबूतरे के पास भारी धन गड़ा है.

कैसे की थी कारोबारी की हत्या?

योजना के तहत 7 जुलाई को प्रहलाद, उसके साथी करीम खान और बेटे टीकम साहू ने विजय को मोटरसाइकिल पर बैठाया और नदी किनारे ले गए. वहां तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान प्रहलाद चिल्लाया, "धरती गर्म हो रही है, दफीना बलि मांग रहा है." इसके बाद तीनों ने विजय को दबोचा और कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, फावड़ा, बाइक और मोबाइल जब्त कर लिए हैं और मामले की हर एंगल से विस्तृत विवेचना की जा रही है.

धार भोजशाला केस: SC के अंतरिम आदेश पर कांग्रेस MLA आरिफ मसूद बोले, 'उम्मीद है आगे...'

