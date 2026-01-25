मध्य प्रदेश: सिंगरौली में मिट्टी की खदान धंसने से बड़ा हादसा, 2 नाबालिग समेत 3 की मौत

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में रविवार (25 जनवीर) को छुई मिट्टी निकालने के दौरान खदान के धंस जाने से बडा़ हादसा हो गया. इस हादसे में दो नाबालिग समेत तीन महिलाओं की दबकर मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, यह घटना जियावन थाना क्षेत्र के परसोहर गांव में हुई.

अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) गायत्री तिवारी ने बताया कि दो नाबालिग लड़कियों सहित पांच महिलाएं परसोहर गांव स्थित छुई मिट्टी खदान से मिट्टी निकालने गई थीं, जहां मिट्टी निकालने के दौरान अचानक खदान धंस गई और वे उसमें दब गईं.

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में हर्रहवा ग्राम निवासी प्रीति सिंह (10), बसंती (16) और बंधा निवासी फूलमती यादव (50) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि कौशल्या सिंह (50) और सकमुनी सिंह (45) गंभीर रूप से घायल हो गईं. अधिकारी ने बताया कि दोनों घायलों को इलाज के लिए देवसर सामुदायिक भवन में भर्ती कराया गया. छुई मिट्टी से ग्रामीण अंचल के लोग अपने घर की रंगाई-पोताई करते हैं. यह मिट्टी सफेद रंग की होती है.