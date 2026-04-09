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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'अगर BJP जीती तो मूंछ और मुंडी दोनों कटा लूंगा', शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में बाबा शिवानंद की खुली चुनौती

'अगर BJP जीती तो मूंछ और मुंडी दोनों कटा लूंगा', शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में बाबा शिवानंद की खुली चुनौती

MP News: सीहोर जिले में स्थित भैरूंदा में सातदेव महायज्ञ के बाद शिवानंद महाराज ने कहा, "पूरे जिले भर में यदि कोई एक भी विधायक जीत गया तो मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा, यहां तक कि अपनी मुंडी भी कटवा लूंगा."

By : धर्मेंद्र यादव, सीहोर | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 09 Apr 2026 12:02 PM (IST)
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मध्य प्रदेश में सातदेव महायज्ञ के बाद शिवानंद महाराज बीजेपी और कांग्रेस को राजनीतिक श्राप दिया. उन्होंने कहा कि ये लोग 2028 के प्रदेश विधानसभा चुनावों में नहीं चलने वाले. राज्य के सीहोर जिले में स्थित भैरूंदा क्षेत्र के ग्राम सातदेव में लगातार 21 दिनों तक आयोजित हुए अभी तक के सबसे बड़े महायज्ञ का समापन एक ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम के राजनीतिक श्राप से हुआ जिसकी कल्पना नहीं की गई थी. पूरे 21 दिनों तक लाखों श्रद्धालु इस महायज्ञ के साक्षी बने. 

इस महायज्ञ के समापन के बाद जिस तरह से खुले मंच से शिवानंद महाराज (दादाजी धूनीवाले) ने चेतावनी दी उसे कोई राजनीतिक श्राप, तो कोई भविष्यवाणी के रूप में देख रहा है.  इस क्षेत्र में आस्था, आध्यात्मिक के बीच यज्ञ के समापन ने ल केवल बुधनी विधानसभा, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शिवानंद महाराज द्वारा की गई राजनीतिक भविष्यवाणी या कहें राजनीतिक श्राप ने मध्य प्रदेश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नींद उड़ा दी है.

पातालेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित किया गया था महायज्ञ

हालांकि, बाबा द्वारा सत्ताधारी दल पर कटाक्ष किया गया, लेकिन अपने भाषण के दौरान उन्होंने कांग्रेस का भी नाम लिया. चाहे मध्य प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस दूर हो, लेकिन बाबा द्वारा विपक्ष का नाम लिए जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्यप्रदेश की राजनीति का ऊंट एक नई करवट ले सकता है.

दरअसल, यहां प्रसिद्ध पातालेश्वर महादेव मंदिर सातदेव में 18 मार्च से 7 अप्रैल तक चले अभी तक के सबसे बड़े महायज्ञ, जिसमें 21 दिनों में 41 टन (सोना, चांदी, कपड़े ,बर्तन, ड्राई फ्रूट जड़ी बूटी) सहित अन्य सामग्री का उपयोग किया गया था. मंगलवार को आयोजन के अंतिम दिन बाबा शिवानंद महाराज (दादाजी धूनीवाले) ने भरे मंच से राजनेताओं को जो चेतावनी दी वह पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई.  

शिवानंद महाराज ने क्याा चुनौती दी?

मंच से भक्तों को संबोधित करते हुए बाबा शिवानंद महाराज का लहजा बेहद सख्त और चेतावनी भरा था. वीडियो में बाबा सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, सत्ताधारी दल बीजेपी के नेता उनके निशाने पर सबसे अधिक रहे. बाबा शिवानंद ने कहा, "जिन लोगों ने अपनी नेतागिरी का गलत उपयोग किया और प्रशासन को इस धार्मिक अनुष्ठान में आने से रोका अब उनकी नेतागिरी ही नहीं रहेगी. मैं चुनौती देता हूं कि सीहोर जिले में अब न कोई विधायक जीतेगा और न कोई सांसद."

बाबा ने कहा- यदि कोई जीता तो मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा

मंच पर उन्होंने पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों का नाम लिया, लेकिन बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नेताओं ने प्रशासन को डराया और कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की. उन्होंने कहा, "पूरे जिले भर में यदि कोई एक भी विधायक जीत गया तो मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा, यहां तक कि अपनी मुंडी भी कटवा लूंगा. मैं किसी नेता या अधिकारी से नहीं डरता क्योंकि मैनेंकोई गलत काम नहीं हैं. मैं केवल धूनी वाले दादाजी से डरता हूं."

शिवानंद महाराज की भीष्म प्रतिज्ञा

उन्होंने कहा कि 2028 के चुनाव में वह बताएंगे कि असली ताकत क्या है. जिसे वह चाहेंगे, वही जीतेगा. शिवानंद महाराज की इस भीष्म प्रतिज्ञा ने विशेष रूप से बुधनी विधानसभा और पूरे सीहोर जिले की राजनीति में खलबली मचा दी है. महाराज ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के नेताओं ने इस धार्मिक आयोजन का विरोध किया था. इसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा. बाबा ने मंच से कहा कि हमें प्रशासन की मदद की जरूरत नहीं थी क्योंकि साक्षात धूनी वाले दादाजी यहां विराजमान हैं. उनके भरोसे ही यह विशाल आयोजन निर्विघ्न संपन्न हुआ. कुल मिलाकर बाबा द्वारा की गई भविष्यवाणी या कहें श्राप ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है.  ऐसे में सवाल उठ रहें हैं कि क्या वाकई 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में बाबा की यह चेतावनी कोई नया सियासी समीकरण बनाएगी? खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

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Published at : 09 Apr 2026 12:02 PM (IST)
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