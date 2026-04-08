मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में बुधवार (08 अप्रैल) को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल गए. हालांकि, इससे किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं है. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक वेदप्रकाश सिंह चंदेल ने बताया कि बड़वानी जिले में दोपहर 12 बजकर 48 मिनट 53 सेकंड पर भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 3.6 मापी गई.

भूकंप का केंद्र धरती की सतह से 10 किमी नीचे

चंदेल ने बताया कि भूकंप का केंद्र धरती की सतह से 10 किलोमीटर नीचे स्थित था. बड़वानी के अतिरिक्त जिलाधिकारी सोहन कनास ने बताया, ‘‘हमें जिले के कुछ इलाकों में दो मिनट तक भूकंप के झटके महसूस होने की सूचना मिली है. हालांकि, भूकंप से कहीं भी जान-माल के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है.’’ जिले के मोहिपुरा गांव के निवासी लोकेंद्र सिंह तोमर ने बताया,‘‘हमने भूकंप के झटके महसूस किए. झटके महसूस होते ही हम घबराकर घरों से बाहर निकल आए.’’

गुजरात के अमरेली जिले में भी भूकंप के झटके

वहीं गुजरात के अमरेली जिले में भी बुधवार (08 अप्रैल) को 3.3 तीव्रता का भूकंप आया और इस दौरान जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. गांधीनगर स्थित भूकंपीय अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) के अनुसार, तड़के 3:58 बजे भूंकप आया. इसका केंद्र अमरेली से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में 9.6 किलोमीटर की गहराई पर था.

29 और 30 मार्च 2026 को भी आया था भूकंप

भूकंप के झटके के बाद जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. बीते 29 मार्च 2026 को भी शाम 4:10 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया था, जिसका केंद्र अमरेली से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में 11.6 किलोमीटर की गहराई पर था. आईएसआर के अनुसार, 30 मार्च को सुबह 11:53 बजे उसी स्थान पर 2.6 तीव्रता का एक और भूकंप आया था.