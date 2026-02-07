MP के बेटे पर दिल हार बैठीं फ्रांस की शेरला पुलानीया, अब हिंदू रीति-रिवाज से रचाएंगे शादी

यूं तो हमने प्यार के कई किस्से सुने और देखे होंगे लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बेटे को फ्रांस की खूबसूरत लड़की ने दिल दे दिया. आज ही पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी हो रही है. इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी हैं, यह शादी इस माईने में भी खास है कि इस शादी के लिए लड़की के घर और रिश्तेदारों में से लगभग 50 लोग इस शादी में सम्मिलित होने के लिए सिंगरौली पहुंचे हैं.आज दोनों सात फेरों के बंधन में बंधने जा रहे हैं.

दरअसल, पूरा मामला सिंगरौली जिले का है, जहां सिंगरौली का रहने वाला युवक संदीप कुमार सिंह बैढन निवासी सिंगरौली जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पश्चात वे बेल्जियम में स्थायी रूप से बस गए, जहां उन्होंने आईटी कंसल्टेंसी के क्षेत्र में अपना व्यवसाय प्रारंभ किया.

सिंगरौली के बेटे पर दिल हार बैठी शेरला पुलानीया

वहीं उनकी मुलाकात फ्रांस की एक खूबसूरत लड़की शेरला पुलानीया से होती है. फिर दोनों का रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल जाता है, इतना ही नहीं फ्रांस की खूबसूरत लड़की सिंगरौली के बेटे पर अपना दिल हार बैठती है. इसके बाद दोनों ने अपने परिवार वालों से बात कर शादी की बात रखी और दोनों के परिवार वाले तैयार हो गई.

शादी में फ्रांस के मेहमान हुए शामिल

शिक्षा पूरी के करने के बाद बेल्जियम में बस गए थे संदीप

हिंदू रीति-रिवाज के साथ लेंगे साथ फेरे

