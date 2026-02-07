इंदौर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए फिल्म घूसखोर पंडित के टीजर को लेकर विरोध शुरू हो गया है. परशुराम सेना ने फिल्म के कंटेंट को ब्राह्मण समाज की छवि को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान संगठन ने फिल्म से जुड़े लोगों के खिलाफ नारेबाजी की और अपना आक्रोश जाहिर किया.

परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने इंदौर के मालवा मिल चौराहे पर एकत्र होकर नेटफ्लिक्स, फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे और अभिनेता मनोज बाजपेयी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में काफी संख्या में संगठन के सदस्य मौजूद रहे. इस दौरान मनोज बाजपेयी का उल्टा मुखौटा लगाकर पुतला तैयार किया गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया. विरोध प्रदर्शन के दौरान संगठन के सभी सदस्यों ने मनोज बाजपेयी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की.

इंदौर में मनोज बाजपेयी का मुंह होगा काला- सेना

सेना के प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि फिल्म का शीर्षक और कथानक एक विशेष वर्ग को अपमानित करने का प्रयास है. जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान परशुराम सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि फिल्म या वेब सीरीज से आपत्तिजनक कंटेंट नहीं हटाया गया, तो संगठन की तरफ से विरोध और उग्र किया जाएगा. संगठन ने यह भी चेतावनी दी कि यदि अभिनेता मनोज बाजपेयी इंदौर आते हैं, तो उनका मुंह काला कर विरोध दर्ज कराया जाएगा. किसी भी समुदाय का मजाक ऐसे ही नहीं बनने दिया जाएगा.

टीजर को हटाकर फिल्म का बदला जाए नाम- अनूप शुक्ला

परशुराम सेना के पदाधिकारी अनूप शुक्ला का कहना है कि कला और अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है. इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इसके नाम पर किसी समाज या वर्ग को बदनाम करने का काम किया जाएगा. यह बहुत ही गलत है और उन्होंने नेटफ्लिक्स से मांग की है कि टीजर को तुरंत हटाया जाए और फिल्म के नाम में बदलाव किया जाए.

