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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर में EV के चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट , पूरा घर जलकर खाक, फटे कई सिलेंडर, 6 की मौत

इंदौर में EV के चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट , पूरा घर जलकर खाक, फटे कई सिलेंडर, 6 की मौत

Indore EV Charging Point Blast: इंदौर में एक घर में भीषण आग लगने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा घर के बाहर चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट में विस्फोट के कारण हुआ.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 18 Mar 2026 08:05 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है. यहां पर बुधवार (18 मार्च) की सुबह कई फायर टेंडर एक घर में लगी भीषण आग बुझाने पहुंचे. पूरा घर जलकरर खाक हो चुका था और उसमें मौजूद 6 लोगों की जलकर मौत हो गई. यह हादसा इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट के बाद हुआ.

इंदौर के पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने बताया, "शुरुआती जांच के अनुसार, घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किया जा रहा था और चार्जिंग पॉइंट में विस्फोट हो गया. इसके बाद आग वाहन से घर में फैल गई. घर के अंदर 10 से अधिक गैस टैंक भी रखे थे, जिनमें से कुछ में विस्फोट हो गया. इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है. तीन लोगों को बचा लिया गया है. यह घर मनोज पुगलिया का था, जो पॉलीमर का व्यवसाय चलाते थे. घर में कुछ ज्वलनशील रसायन भी रखे थे."

घर में लगे थे इलेक्ट्रॉनिक लॉक, पावर कट पर नहीं खुल पाए

पुलिस आयुक्त ने जानकारी दी कि हादसा बुधवार, 18 मार्च की सुबह 4.00 बजे के करीब हुआ. मौके पर फायर टेंडर्स को बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. जब तक टीम पहुंची, तब तक आग बुरी तरह से फैल चुकी थी. इसका कारण यह है कि बाहर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो रही थी, वहां हुए ब्लास्ट की आग घर की तरफ पहुंच गई थी. घर में इलेक्ट्रॉनिक ताले लगे थे. पावर कट के बाद इलेक्ट्रॉनिक लॉक खोले नहीं जा सके होंगे. घर के बेडरूम आदि में भी ऐसे लॉक्स की व्यवस्था होगी, जिससे घर बंद हो गया होगा. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 18 Mar 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Indore News MP News
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