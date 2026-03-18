इंदौर में EV के चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट , पूरा घर जलकर खाक, फटे कई सिलेंडर, 6 की मौत

मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है. यहां पर बुधवार (18 मार्च) की सुबह कई फायर टेंडर एक घर में लगी भीषण आग बुझाने पहुंचे. पूरा घर जलकरर खाक हो चुका था और उसमें मौजूद 6 लोगों की जलकर मौत हो गई. यह हादसा इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट के बाद हुआ.

इंदौर के पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने बताया, "शुरुआती जांच के अनुसार, घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किया जा रहा था और चार्जिंग पॉइंट में विस्फोट हो गया. इसके बाद आग वाहन से घर में फैल गई. घर के अंदर 10 से अधिक गैस टैंक भी रखे थे, जिनमें से कुछ में विस्फोट हो गया. इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है. तीन लोगों को बचा लिया गया है. यह घर मनोज पुगलिया का था, जो पॉलीमर का व्यवसाय चलाते थे. घर में कुछ ज्वलनशील रसायन भी रखे थे."

#WATCH | Indore, Madhya Pradesh | Commissioner of Police for Indore, Santosh Kumar Singh says, "...As per initial investigations, an electrical vehicle was being charged outside the house and the charging point exploded...The fire then spread to the house from the car...More than… https://t.co/3eyJQ5ydPG pic.twitter.com/BGWZreycQr — ANI (@ANI) March 18, 2026

घर में लगे थे इलेक्ट्रॉनिक लॉक, पावर कट पर नहीं खुल पाए

पुलिस आयुक्त ने जानकारी दी कि हादसा बुधवार, 18 मार्च की सुबह 4.00 बजे के करीब हुआ. मौके पर फायर टेंडर्स को बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. जब तक टीम पहुंची, तब तक आग बुरी तरह से फैल चुकी थी. इसका कारण यह है कि बाहर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो रही थी, वहां हुए ब्लास्ट की आग घर की तरफ पहुंच गई थी. घर में इलेक्ट्रॉनिक ताले लगे थे. पावर कट के बाद इलेक्ट्रॉनिक लॉक खोले नहीं जा सके होंगे. घर के बेडरूम आदि में भी ऐसे लॉक्स की व्यवस्था होगी, जिससे घर बंद हो गया होगा.