हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSheopur News: श्योपुर में तेज आंधी-बारिश से ढहा टिन शेड, 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, एक घायल

Sheopur News: श्योपुर में तेज आंधी-बारिश से ढहा टिन शेड, 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, एक घायल

Sheopur News In Hindi: श्योपुर में तेज आंधी और प्री-मानसून बारिश ने कहर बरपाया. टिन शेड और दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ.

By : आईएएनएस | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 12 Jun 2026 11:07 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में शुक्रवार (12 जून) दोपहर आई तेज आंधी और प्री-मानसून बारिश ने भारी तबाही मचाई. जिले में दो अलग-अलग हादसों में एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत कुल 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया.

सबसे दर्दनाक हादसा आवदा थाना क्षेत्र के सुसवाड़ा गांव में हुआ, जहां तेज आंधी के दौरान एक अस्थायी टिन शेड गिरने से 3 खेत मजदूरों की मौत हो गई. आवदा थाना प्रभारी धर्मेंद्र मालवीय ने बताया कि 4  सदस्यीय परिवार राजपुरा गांव में मूंग की फसल की रखवाली कर रहा था. अचानक मौसम खराब होने पर सभी लोग बचाव के लिए टिन शेड में चले गए.

Indore News: इंदौर में सड़क हादसा: कार से उतरते ही बस ने केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार को कुचला

कंक्रीट की दीवार भरभराकर गिरी

इसी दौरान तेज हवाओं के कारण शेड से सटी कंक्रीट की दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे टिन शेड भी ढह गया और सभी लोग उसके नीचे दब गए. हादसे में भीमा आदिवासी (40), उनकी पत्नी सीमा आदिवासी (38) और बहू रजवती आदिवासी (21) की मौत हो गई, जबकि परिवार का एक अन्य सदस्य घायल हो गया. उसे इलाज के लिए राजस्थान के केलवाड़ा अस्पताल भेजा गया है.

सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान चलाया. मलबे से सभी को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

वहीं, एक अन्य घटना में सालपुरा क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ा एक ऑटो रिक्शा तेज आंधी के कारण पलट गया. इसकी चपेट में आने से पास खड़ी 80 वर्षीय भरोसी बाई वैष्णव की मौके पर ही मौत हो गई.

आंधी और बारिश के कारण जिले में कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए, कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा, बिजली की लाइनें टूट गईं और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही. सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात भी कई घंटों तक प्रभावित रहा.

सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज, आई बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?

हालांकि, बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. मौसम विभाग के अनुसार, श्योपुर में अधिकतम तापमान इस सप्ताह 41 डिग्री सेल्सियस से घटकर शुक्रवार को लगभग 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान श्योपुर और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है.

और पढ़ें
Published at : 12 Jun 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
Sheopur News Pre Monsoon MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Sheopur News: श्योपुर में तेज आंधी-बारिश से ढहा टिन शेड, 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, एक घायल
श्योपुर में तेज आंधी-बारिश से ढहा टिन शेड, 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, एक घायल
मध्य प्रदेश
Indore News: इंदौर में सड़क हादसा: कार से उतरते ही बस ने केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार को कुचला
इंदौर में सड़क हादसा: कार से उतरते ही बस ने केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार को कुचला
मध्य प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज, आई बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज, आई BJP की पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
मध्य प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मीनाक्षी का बड़ा दावा- मैंने कोई जानकारी नहीं छिपाई, कांग्रेस बोली- कमलनाथ को छोड़कर...
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मीनाक्षी का बड़ा दावा- मैंने कोई जानकारी नहीं छिपाई, कांग्रेस बोली- कमलनाथ को छोड़कर...
Advertisement

वीडियोज

Market ने Reject किया, Car Lovers ने नहीं! 6 Iconic Cars of India #autolive
Maserati GranCabrio India review: Best looking convertible? #maserati #autolive
नए अवतार में दिखी Tata Sierra EV, जल्द होगी Launch #autolive
Mannat:😱Vikrant की जिंदगी में हुई Manyata की एंट्री, Mannat के सिंदूर पर मंडराया सौतन का साया #sbs
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने बटोरी वाहवाही
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी पर स्वतंत्र देव सिंह की दो टूक, 'किसी की...'
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी पर स्वतंत्र देव सिंह की दो टूक, 'किसी की...'
विश्व
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!
क्रिकेट
धर्मशाला में काले बादल, डराने वाली आई तस्वीर सामने; बारिश से रद्द होगा IND vs AFG पहला वनडे?
धर्मशाला में काले बादल, डराने वाली आई तस्वीर सामने; बारिश से रद्द होगा IND vs AFG पहला वनडे?
विश्व
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
इंडिया
Explained: 'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल ने सब कुछ मिटा दिया', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल...', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
विश्व
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
इंडिया
राज्यसभा नामांकन रद्द मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget