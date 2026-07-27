दतिया उपचुनाव: चंद्रशेखर आजाद की रैली, दामोदर यादव प्रत्याशी

दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम चरण में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने रविवार (26 जुलाई) को जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी प्रत्याशी दामोदर यादव के समर्थन में शहर में रोड शो और जनसभा आयोजित कर मतदाताओं से समर्थन की अपील की. चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए.

रैली की शुरुआत सुबह करीब 11:30 बजे उनाव रोड स्थित आजाद समाज पार्टी के कार्यालय से हुई. इसके बाद चंद्रशेखर आजाद समर्थकों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए किला चौक पहुंचे. पूरे मार्ग में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और जगह-जगह उनका स्वागत किया. रैली में बड़ी संख्या में युवा, महिला कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक शामिल रहे.

दामोदर यादव को भारी मतों से जितानी की अपील

किला चौक पहुंचने पर चंद्रशेखर आजाद ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दतिया विधानसभा उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, सम्मान और आम जनता की आवाज को मजबूत करने का अवसर है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव को भारी मतों से जीतकार विधानसभा भेजें.

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प्रचार के अंतिम दौर में तेज हुई चुनावी सरगर्मी

दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं. बीजेपी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी लगातार जनसभाएं और रोड शो कर मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं. ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की रैली ने चुनावी माहौल को और अधिक गर्मा दिया है.

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