#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया उपचुनाव: चंद्रशेखर आजाद की रैली, दामोदर यादव प्रत्याशी

दतिया उपचुनाव: चंद्रशेखर आजाद की रैली, दामोदर यादव प्रत्याशी

Datia By Poll 2026: दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम चरण में आजाद समाज पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया और पार्टी प्रत्याशी दामोदर यादव के समर्थन में रोड कर मतदाताओं से की अपील.

Written By : भानु प्रकाश शर्मा, दतिया |  Updated at : 27 Jul 2026 05:45 PM (IST)
Preferred Sources

दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम चरण में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने रविवार (26 जुलाई) को जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी प्रत्याशी दामोदर यादव के समर्थन में शहर में रोड शो और जनसभा आयोजित कर मतदाताओं से समर्थन की अपील की. चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए.

रैली की शुरुआत सुबह करीब 11:30 बजे उनाव रोड स्थित आजाद समाज पार्टी के कार्यालय से हुई. इसके बाद चंद्रशेखर आजाद समर्थकों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए किला चौक पहुंचे. पूरे मार्ग में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और जगह-जगह उनका स्वागत किया. रैली में बड़ी संख्या में युवा, महिला कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक शामिल रहे.

दामोदर यादव को भारी मतों से जितानी की अपील

किला चौक पहुंचने पर चंद्रशेखर आजाद ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दतिया विधानसभा उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, सम्मान और आम जनता की आवाज को मजबूत करने का अवसर है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव को भारी मतों से जीतकार विधानसभा भेजें.

दतिया उपचुनाव: 'BJP की ऐतिसाहिक जीत...', शिवराज सिंह चौहान ने भरी हुंकार, कांग्रेस को घेरा

प्रचार के अंतिम दौर में तेज हुई चुनावी सरगर्मी

दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं. बीजेपी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी लगातार जनसभाएं और रोड शो कर मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं. ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की रैली ने चुनावी माहौल को और अधिक गर्मा दिया है.

'इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कैलाश विजयवर्गीय

About the author भानु प्रकाश शर्मा, दतिया

भानु प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश के दतिया की खबरों पर नजर रखते हैं. सामाजिक, राजनीतिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
MP News Aazad Samaj Party Datia By Poll Datia NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: चंद्रशेखर आजाद की रैली, दामोदर यादव प्रत्याशी
दतिया उपचुनाव: चंद्रशेखर आजाद की रैली, दामोदर यादव प्रत्याशी
मध्य प्रदेश
दतिया में कांग्रेस को बड़ा झटका, अब इस नेता ने छोड़ा पद
दतिया में कांग्रेस को बड़ा झटका, अब इस नेता ने छोड़ा पद
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव प्रचार के दौरान BJP प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला, आशुतोष तिवारी के फाड़े पोस्टर
दतिया उपचुनाव प्रचार के दौरान BJP प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला, आशुतोष तिवारी के फाड़े पोस्टर
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: 'BJP की ऐतिसाहिक जीत...', शिवराज सिंह चौहान ने भरी हुंकार, कांग्रेस को घेरा
दतिया उपचुनाव: 'BJP की ऐतिसाहिक जीत...', शिवराज सिंह चौहान ने भरी हुंकार, कांग्रेस को घेरा
Advertisement

वीडियोज

Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत
‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत
बिहार
तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, 'तुरंत रिहा करें'
तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, 'तुरंत रिहा करें'
क्रिकेट
'ODI में रोहित के साथ ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी', पूर्व दिग्गज की मांग
'ODI में रोहित के साथ ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी', पूर्व दिग्गज की मांग
साउथ सिनेमा
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
इंडिया
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
इंडिया
हवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
हवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिया
‘SIT में CA को करें शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई
‘SIT में CA को करें शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई
इंडिया
एक और बड़ा आंदोलन! CJP के बाद E20 जनता पार्टी ने किया संसद मार्च का ऐलान
एक और बड़ा आंदोलन! CJP के बाद E20 जनता पार्टी ने किया संसद मार्च का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget