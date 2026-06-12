इंदौर नगर निगम के वॉटर टैंकर ने मचाया कहर, कई गाड़ियों को रौंदा, जान बचाकर भागे लोग

इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल ब्रिज पर बुधवार (11 जून) को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नगर निगम के पानी सप्लाई का एक 36 हजार लीटर का टैंकर अचानक बेकाबू हो गया. तेज रफ्तार टैंकर ने ब्रिज पर खड़ी सात से अधिक कारों और कई दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

भीषण गर्मी के चलते शहर में पानी की मांग बढ़ने पर नगर निगम के द्वारा ठेके पर लिए गए कई टैंकर विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति कर रहे हैं. इसी दौरान जवाहर मार्ग के इलाकों में पानी सप्लाई के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल ब्रिज से गुजर रहा एक पानी का टैंकर MP 09 HH 7234 अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े वाहनों को अपनी चपेट में लेता चला गया.

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गुस्साई भीड़ ने ट्रक में की तोड़-फोड़

टैंकर ने 10 से ज्यादा कारों को अपनी चपेट में ले लिया. वहीं ब्रिज पर क्षेत्रीय दुकानदारों द्वारा जंजीर से बांधकर रखी गईं पांच से ज्यादा बाइक भी ट्रक की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गईं. गुस्साए लोगों ने ट्रक के कांच भी फोड़ दिए.

घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में यह हादसा कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से ट्रक ब्रिज पर अनियंत्रित हुआ और उसने खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारी. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. सूचना मिलते ही सेंट्रल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

16 पहियों वाले टैंकर का फटा था टायर

पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया. प्रारंभिक जांच में 16 पहिये के इस टैंकर का एक टायर फटने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल, पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं. घटना के बाद वाहन मालिकों में नाराजगी देखी गई और उन्होंने नुकसान की भरपाई की मांग की है.

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