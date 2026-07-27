#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशabp न्यूज़ की खबर का असर, निशातपुरा स्टेशन का होगा उद्घाटन

abp न्यूज़ की खबर का असर, निशातपुरा स्टेशन का होगा उद्घाटन

Nishatpura Railway Station: abp न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में स्टेशन तक पहुंचने के लिए एप्रोच रोड तैयार नहीं होने का मामला भी सामने रखा था.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 27 Jul 2026 11:16 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्य रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन के बाद अब निशातपुरा रेलवे स्टेशन भी यात्रियों के लिए शुरू होने जा रहा है. बढ़ती आबादी और शहर के उत्तरी हिस्से के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल के आउटर पर निशातपुरा रेलवे स्टेशन बनाने की योजना करीब तीन साल पहले तैयार की गई थी. स्टेशन का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा कर लिया गया था, लेकिन रेलवे की प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अन्य कारणों के चलते इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा था.

abp न्यूज़ पर खबर आने के बाद स्टेशन शुरू होने की हुई घोषणा

इस बीच abp न्यूज़ ने कुछ दिन पहले स्टेशन का निर्माण पूरा होने के बावजूद उसके शुरू नहीं होने और सरकारी धन खर्च होने के बाद भी जनता को सुविधा नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था. साथ ही अपनी रिपोर्ट में स्टेशन तक पहुंचने के लिए एप्रोच रोड तैयार नहीं होने का मामला भी सामने रखा था.

abp न्यूज़ पर खबर आने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक रेलवे अधिकारियों से इस मामले में जवाब-तलब किया. इसके बाद भोपाल में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने घोषणा की कि स्टेशन को अब शुरू किया जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार (27 जुलाई) शाम मुख्यमंत्री मोहन यादव और पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक संयुक्त रूप से निशातपुरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे.

दतिया उपचुनाव: चंद्रशेखर आजाद की रैली, दामोदर यादव प्रत्याशी

स्टेशन पर यात्रियों के लिए जरूरी तैयारियां कर ली गई पूरी 

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, फिलहाल यहां भोपाल से गुजरने वाली मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ-वेरावल एक्सप्रेस का अप और डाउन दोनों दिशाओं में ठहराव रहेगा. रेलवे का दावा है कि स्टेशन पर यात्रियों के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और एप्रोच रोड से जुड़ी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कर दी गई हैं. अब इस स्टेशन के शुरू होने से भोपाल के उत्तरी क्षेत्र के लोगों को रेल यात्रा में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है.

दतिया में कांग्रेस को बड़ा झटका, अब इस नेता ने छोड़ा पद

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 11:15 PM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News MOHAN YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
abp न्यूज़ की खबर का असर, निशातपुरा स्टेशन का होगा उद्घाटन
abp न्यूज़ की खबर का असर, निशातपुरा स्टेशन का होगा उद्घाटन
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: चंद्रशेखर आजाद की रैली, दामोदर यादव प्रत्याशी
दतिया उपचुनाव: चंद्रशेखर आजाद की रैली, दामोदर यादव प्रत्याशी
मध्य प्रदेश
दतिया में कांग्रेस को बड़ा झटका, अब इस नेता ने छोड़ा पद
दतिया में कांग्रेस को बड़ा झटका, अब इस नेता ने छोड़ा पद
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव प्रचार के दौरान BJP प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला, आशुतोष तिवारी के फाड़े पोस्टर
दतिया उपचुनाव प्रचार के दौरान BJP प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला, आशुतोष तिवारी के फाड़े पोस्टर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रधान… BJP का वो चेहरा, जिन्होंने हारते चुनाव के बीच ऐसे बाजी पलट दी
प्रधान… BJP का वो चेहरा, जिन्होंने हारते चुनाव के बीच ऐसे बाजी पलट दी
इंडिया
CJP के अल्टीमेटम पर एक्शन में सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम
CJP के अल्टीमेटम पर एक्शन में सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम
बॉलीवुड
'चुप रही क्योंकि मुझे डर था...', बादशाह की वाइफ ने बयां किया दर्द
'चुप रही क्योंकि मुझे डर था...', बादशाह की वाइफ ने बयां किया दर्द
महाराष्ट्र
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके? शिंदे के मंत्री का खुलासा
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके? शिंदे के मंत्री का खुलासा
स्पोर्ट्स
CWG 2026: ज्ञानेश्वरी यादव ने 199 किलो वजन उठाकर रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई
ज्ञानेश्वरी यादव ने 199 किलो वजन उठाकर रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई
इंडिया
Xप्लेन: भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
इंडिया
विजय सरकार के आदेश को मद्रास HC से झटका, जानें क्या है पूरा मामला
विजय सरकार के आदेश को मद्रास HC से झटका, जानें क्या है पूरा मामला
विश्व
चीन ने तरेरी आंख, US को दी जवाबी कार्रवाई की धमकी, जानें पूरा मामला
चीन ने तरेरी आंख, US को दी जवाबी कार्रवाई की धमकी, जानें पूरा मामला
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget