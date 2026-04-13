शहडोल में बड़ा ट्रेन हादसा टला, ब्यौहारी रेलवे स्टेशन में खड़ी बोगी में आग से हड़कंप

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में गर्मी का असर अब घटनाओं के रूप में भी दिखने लगा है. ब्यौहारी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब प्लेटफॉर्म 1 के पास साइडिंग में खड़ी एक ट्रैक मशीन की बोगी में अचानक आग लग गई. यह घटना उस समय हुई जब स्टेशन परिसर में सामान्य गतिविधियां चल रही थीं. अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगीं, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे स्टाफ तुरंत हरकत में आया और फायर ब्रिगेड के साथ-साथ डायल 112 को भी सूचना दी गई. कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया. इस दौरान रेलवे कर्मचारियों ने भी राहत और बचाव कार्य में मदद की.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया आंखों देखा हाल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे. हर तरफ धुआं फैल गया था और कुछ समय के लिए माहौल पूरी तरह डरावना हो गया था. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित रहे. आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया जाता, तो यह पास खड़ी अन्य बोगियों और स्टेशन के बाकी हिस्सों तक भी पहुंच सकती थी, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था.

मामले पर रेलवे प्रशासन क्या बोला?

रेलवे प्रशासन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. हालांकि, असली कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई थी.

रेलवे प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई

इस घटना ने एक बार फिर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा इंतजामों की जरूरत को उजागर कर दिया है. रेलवे प्रशासन अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.