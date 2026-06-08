एमपी में BJP के तीसरे कैंडिडेट से डरी कांग्रेस! इस राज्य में विधायकों को भेज सकती है पार्टी

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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP Rajya Sabha Election 2026: BJP के तीसरे कैंडिडेट से डरी कांग्रेस! इस राज्य में विधायकों को भेज सकती है पार्टी

MP Rajya Sabha Election 2026: BJP के तीसरे कैंडिडेट से डरी कांग्रेस! इस राज्य में विधायकों को भेज सकती है पार्टी

MP Rajya Sabha chunav 2026: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चार उम्मीदवार उतरने के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है.

By : मोहित राज दुबे | Updated at : 08 Jun 2026 01:22 PM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगामी राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में अपने विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट कर सकती है. कांग्रेस के संदर्भ में यह जानकारी ऐसे वक्त में आई है जब भारतीय जनता पार्टी ने तीन सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं. इस तरह से अब राज्य की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चार कैंडिडेट्स हैं.

बीजेपी की ओर से एमपी में तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट मैदान में हैं. वहीं कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन उम्मीदवार हैं. बता दें मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी गणित बेहद दिलचस्प हो गया है. 

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228 विधायक विधानसभा में

विधानसभा के 230 सदस्यों में से विजयपुर सीट रिक्त होने के कारण प्रभावी संख्या 228 है. ऐसे में एक उम्मीदवार की जीत के लिए 58 वोटों की आवश्यकता है. बीजेपी के पास 164 विधायक हैं, जिससे वह अपने दो उम्मीदवारों को आसानी से जिता सकती है. दो सीटों के लिए 116 वोट देने के बाद बीजेपी के खाते में 48 वोट बचते हैं, जबकि तीसरे उम्मीदवार महेश केवट की जीत के लिए 58 वोट चाहिए होंगे. यानी बीजेपी को अपने तीसरे उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए कम से कम 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी.

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कांग्रेस के पास 63 विधायक

दूसरी ओर कांग्रेस के पास प्रभावी रूप से 63 विधायक हैं और यदि भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र विधायक का समर्थन मिलता है तो यह संख्या 64 तक पहुंच सकती है. जीत के लिए जरूरी 58 वोटों की तुलना में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के पास 5 से 6 वोटों की बढ़त दिखाई देती है. इसी वजह से कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटी है, जबकि बीजेपी तीसरी सीट पर जीत के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है. ऐसे में मुकाबले का केंद्र अब बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार और संभावित क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं पर आकर टिक गया है.

बीजेपी ने क्यों उतारा तीसरा कैंडिडेट?

इन सबके बीच राज्यसभा चुनाव पर बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, इसलिए हमने उम्मीदवार उतारा है. उन्होंने कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह 'भागो राजनीति' का सहारा ले रही है. यह दिग्विजय सिंह के समय से चली आ रही बहुत पुरानी रणनीति है. कांग्रेस हमेशा गुटों में बंटी रही है. कांग्रेस व्यक्तियों और परिवारों के लिए काम करती है, जबकि बीजेपी विचारधारा और राष्ट्र के लिए काम करती है. इसी कारण बीजेपी ने अपने तीसरे राज्यसभा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की है. बीजेपी के उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेंगे और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 08 Jun 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh News BJP Congress Mp News Mp Politics Rajya Sabha Elections 2026
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