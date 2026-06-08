हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसोशल मीडिया पर सोने-चांदी की रईसी दिखाना इन्फ्लुएंसर को पड़ा भारी, चोरों ने उड़ा लिए लाखों के जेवर

सोशल मीडिया पर सोने-चांदी की रईसी दिखाना इन्फ्लुएंसर को पड़ा भारी, चोरों ने उड़ा लिए लाखों के जेवर

Madhya Pradesh News: रिपोर्ट के अनुसार, चोर 1.91 लाख रुपए का कैश, सोने का मंगलसूत्र, सोने की चार अंगूठियां, चांदी के गहने (पारंपरिक गहने भी शामिल) और घर की अन्य कीमती चीजे चुरा ले गए.

By : केके दुबे, शिवपुरी | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 08 Jun 2026 01:43 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पुलिस जांच जारी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, अब तक गिरफ्तारी नहीं.

मशहूर यूट्यूबर रचना गुर्जर को सोशल मीडिया पर अपनी ज्वेलरी दिखाना महंगा पड़ गया है. मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की रहने वाली रचना आधी रात को हुई एक सोची-समझी चोरी का शिकार हो गईं हैं.  स्थानीय लोग और ऑनलाइन यूजर्स अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ज्वेलरी और कीमती सामान को बार-बार ऑनलाइन दिखाने से अनजाने में ही ऐसे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा होगा.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों का पता लगाने के लिए आस-पास की जगहों के CCTV फुटेज खंगाल रही है. इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है. वहीं, इस घटना ने एक बार फिर सुनियोजित चोरियों के बढ़ते चलन को उजागर किया है, जिनमें CCTV से छेड़छाड़ और सटीक समय का ध्यान रखा जाता है. 

अस्पताल में गमले चोरी पर प्रभारी डॉक्टर का एक्शन, पूरे स्टाफ से वसूले 4-4 रुपये

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सोशल मीडिया पर रचना द्वारा सोने चांदी और लग्जरी गाड़ी के साथ फोटो डालने के कुछ दिन बाद ही चोरों ने घर की दीवार पर लगे तारों को काटकर घर में चोरी को अंजाम दिया है. चोर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. यह पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. ग्राम मोहनी में रहने वाली रचना गुर्जर के घर घुसकर चोरों ने सीढ़ी की मदद से तार काटकर घर के अंदर प्रवेश किया और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को डंडे की मदद से ऊपर की तरफ कर दिया. इसके बाद घर में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर लिया. 

क्या-क्या उड़ा ले गए चोर

रिपोर्ट के अनुसार, चोर 1.91 लाख रुपए का कैश, सोने का मंगलसूत्र, सोने की चार अंगूठियां, चांदी के गहने ( पारंपरिक गहने भी शामिल) और घर की अन्य कीमती चीजे चुरा ले गए. यही नहीं, घर से भागने से पहले चोर कोल्ड ड्रिंक्स का एक क्रेट भी ले गए हैं. पीड़िता जब सुबह उठी तो उसे अपना कमरा बाहर से बंद मिला तो उन्हें गड़बड़ी की आशंका हुई.  कमरे से बाहर निकलने पर उन्हें पता चला कि अलमारियां तोड़ी गई थीं और गहने व कैश गायब थे. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.  

Maharashtra: गर्लफ्रेंड के आईफोन की डिमांड बनी चोरी की वजह! नागपुर में नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार

 

 

Input By : के के दुबे
और पढ़ें
Published at : 08 Jun 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
सोशल मीडिया पर सोने-चांदी की रईसी दिखाना इन्फ्लुएंसर को पड़ा भारी, चोरों ने उड़ा लिए लाखों के जेवर
सोशल मीडिया पर सोने-चांदी की रईसी दिखाना इन्फ्लुएंसर को पड़ा भारी, चोरों ने उड़ा लिए लाखों के जेवर
मध्य प्रदेश
MP Rajya Sabha Election 2026: BJP के तीसरे कैंडिडेट से डरी कांग्रेस! इस राज्य में विधायकों को भेज सकती है पार्टी
एमपी में BJP के तीसरे कैंडिडेट से डरी कांग्रेस! इस राज्य में विधायकों को भेज सकती है पार्टी
मध्य प्रदेश
गुना में पानी की इंदौर जैसी हालत? बिगड़ी 10 बच्चों की तबीयत, जांच के लिए भेजा गया वॉटर सैंपल
गुना में पानी की इंदौर जैसी हालत? बिगड़ी 10 बच्चों की तबीयत, जांच के लिए भेजा गया वॉटर सैंपल
मध्य प्रदेश
Madhya Pradesh Rajya Sabha चुनाव में बीजेपी को उसी की पिच पर घेरेगी कांग्रेस? इस नेता के बयान से मिले संकेत
MP Rajya Sabha चुनाव में बीजेपी को उसी की पिच पर घेरेगी कांग्रेस? इस नेता के बयान से मिले संकेत
Advertisement

वीडियोज

Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian Embassy Advisory: ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच ईरान में भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी- 'जल्द बाहर निकलें...'
ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच ईरान में भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी- 'जल्द बाहर निकलें...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
INDIA Bloc की बैठक में कांग्रेस ने सपा प्रमुख को दी बड़ी जिम्मेदारी, कहा- अब अखिलेश जी...
INDIA Bloc की बैठक में कांग्रेस ने सपा प्रमुख को दी बड़ी जिम्मेदारी, कहा- अब अखिलेश जी...
विश्व
Israel Iran War Live Updates: 'इजरायल को भारी कीमत चुकानी होगी', मिसाइल अटैक पर भड़का ईरान, हूती भी जंग में कूदे
'इजरायल को भारी कीमत चुकानी होगी', मिसाइल अटैक पर भड़का ईरान, हूती भी जंग में कूदे
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव? जानें सारी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव?
इंडिया
थलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
थलापति विजय का कांग्रेस को तोहफा, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट सौंपी, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
बॉलीवुड
Bandar BO Day 3: बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
इंडिया
ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, राज्यसभा के सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी
ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, राज्यसभा के सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी
हेल्थ
Indian Thali: क्या भारतीय थाली सच में बढ़ाती है डायबिटीज, जानें किन लोगों के लिए सही नहीं है दाल-रोटी?
क्या भारतीय थाली सच में बढ़ाती है डायबिटीज, जानें किन लोगों के लिए सही नहीं है दाल-रोटी?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget