Watch: क्रेन हवा में अटकी तो सतना सांसद ने ऑपरेटर को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के सतना में सांसद गणेश सिंह क्रेन में गड़बड़ी आने पर ऑपरेटर पर ही भड़क गए और उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया. यह मामला शुक्रवार (31 अक्टूबर) को सरदार पटेल जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का है. इसका वीडियो भी सामने आया है. सांसद गणेश सिंह ने सुबह रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया. इसके बाद वे सेमरिया चौक पहुंचे, यहां क्रेन के हाइड्रोलिक बॉक्स में चढ़कर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इस दौरान नीचे आते समय मशीन अचानक झटके से बीच में रुक गई और सांसद कुछ देर हवा में ही अटके रहे.

क्रेन हिली तो असंतुलन की स्थिति बन गई. इस दौरान ही सांसद को झटका लगा और वो आगबबूला हो गए. उन्होंने आव देखा न ताव और तुरंत नगर निगम कर्मचारी गणेश कुशवाहा को थप्पड़ जड़ दिया. इसके कुछ देर बाद हाइड्रोलिक बॉक्स नीचे आया. हालांकि इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वयरल हो रहा है.

क्रेन को लेकर नगर निगम ने क्या कहा?

क्रेन के जरिए डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के दौरान ये घटना हुई. वे जब हाइड्रोलिक बॉक्स में बैठकर नीचे उतर रहे थे तभी कुछ गड़बड़ी आ गई और वो हवा में ही अटक गए. उधर, नगर निगम ने दावा किया है कि क्रेन की क्षमता 2 लोगों की है, उसके बाद भी चार लोग सवार हुए. यही वजह है कि क्रेन असंतुलित हो गयी.

कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला

वहीं, सतना के इस घटनाक्रम ने एक बार फिर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है. इस मसले को लेकर कांग्रेस को बीजेपी पर हमला बोलने का एक मौका भी मिल गया. कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए तंज कसा है. पार्टी के प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने कहा, ''मध्यप्रदेश के सतना में भाजपा के सांसद नगर निगम के एक कर्मचारी को चाटा मार रहे हैं. इसी को कहते भाजपाई अहंकार और दंभ.''