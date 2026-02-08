मध्य प्रदेश के रीवा में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से मातम छा गया. दरअसल रीवा–रायपुर मार्ग पर तेज रफ्तार ऑडी कार ने बाइक सवारों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. दर्दनाक हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

यह हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मृतक शीतल विश्वकर्मा, शिवम विश्वकर्मा एवं भागवत विश्वकर्मा निवासी रीवा के चचाई के बताए जा रहे हैं. तीनों बाइक से चिरहुला नाथ मंदिर भगवान को विवाह का पहला निमंत्रण देने के लिए घर से निकले थे.

मौके पर ही हो गई तीनों की मौत

बताया गया कि 24 फरवरी को भागवत विश्वकर्मा के पुत्र शुभम विश्वकर्मा का विवाह होना था. विवाह की खुशियों के बीच पिता भागवत विश्वकर्मा परंपरा अनुसार सबसे पहले भगवान को आमंत्रण देने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यह हृदयविदारक हादसा हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रायपुर की ओर से रीवा आ रही तेज रफ्तार ऑडी ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और ऑडी चालक की तलाश शुरू कर दी गई थी. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने ऑडी कार चालक को हिरासत में ले लिया और कार को भी जब्त कर लिया है. वहीं इस हादसे के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और शादी का घर मातम में बदल गया है.

'करीब 190 की रफ्तार में थी कार'

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया - एक ऑडी कार प्रयागराज की तरफ से आई, जो 190 की रफ्तार से थी. यहां से रीवा की तरफ जा रहे बाइक सवार को जमकर ठोकर मारी, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल है. यहां डिवाइडर होना चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई.

सब इंस्पेक्टर पद्मेश मिश्रा ने बताया - कार मनगवां तरफ से आ रही थी और बाइक सवार तीन लोग रीवा की तरफ जा रहे थे. क्रॉसिंग पर कार ने बाइक को ठोकर मारी, जिससे तीनों की मौत हो गई है. एक महिला भी शामिल है.