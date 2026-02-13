रतलाम: ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिसकर्मी का बिना हेलमेट पर काटा चालान

रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह ने जिले के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए बाइक पर हेलमेट पहनकर चलना अनिवार्य रूप से आदेश के माध्यम से लागू किया है. वहीं ट्रैफिक पुलिस भी अब अपने पुलिसकर्मियों पर बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दी. दो दिन पहले रतलाम पुलिस के एक थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन ने सोशल मीडिया पर बिना नंबर के वाहनों पर कार्यवाही का वीडियो संदेश जारी किया था.

थाना प्रभारी ने दी यह जानकारी

रतलाम के स्टेशन रोड थाना प्रभारी ने बताया था कि जिले में पुलिस अब यातायात नियमों का पालन कराएगी. साथ ही बिना नंबर वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो या नेता हो या जनप्रतिन वीडियो सभी को बिना नंबर वाहन चालकों पर कार्यवाही में रतलाम पुलिस का सहयोग करना होगा.

जिसके बाद आज रतलाम की ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर एक दर्जन से ज्यादा बाइक सवार पुलिस कर्मियों के बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर कार्यवाही करते हुए चालान काटे गए हैं.

ट्रैफिक डीएसपी ने क्या बताया?

रतलाम ट्रैफिक डीएसपी आनंद सोनी ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर और हेलमेट अनिवार्य रूप से ना पहनने पर कार्यवाही करते हुए पुलिस कर्मियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है. एक दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट बाइक चलाने पर कार्रवाई की गई हैं.

रतलाम ट्रैफिक पुलिस द्वारा पुलिसकर्मी के खिलाफ की गई यह कार्रवाई इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. नियमों को लेकर लोग रतलाम ट्रैफिक पुलिस की सराहना कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यातायात के नियमों को लेकर सभी पर सख्ती की जा रही है. साथ ही सख्ती से नियमों का पालन कराया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस का स्पष्ट कहना है कि नियम तोड़ने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके के लोग सतर्क और जागरुक हो रहे हैं.