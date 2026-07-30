इंदौर: वृद्धाश्रम में बुजुर्ग की पिटाई, आश्रम सील हुआ

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से मानवता को झकझोर देने वाला एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. बाणगंगा क्षेत्र स्थित एक वृद्धाश्रम में एक नाबालिग द्वारा बुजुर्ग की डंडे से बेरहमी से पिटाई की जा रही थी. इस बर्बरता की घटना कैमरे में कैद हो गई.वीडियो वायरल होते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया. कलेक्टर के सख्त निर्देश पर एसडीएम, महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

आश्रम हुआ सील, 31 बुजुर्ग सुरक्षित शिफ्ट

यह घटना बाणगंगा क्षेत्र में 'महाराणा प्रताप वेलफेयर सोसायटी' के नाम से चल रहे वृद्धाश्रम की है. एसडीएम निधि वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आश्रम में कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके चलते इसे सील करने की कार्रवाई की गई है.

प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए आश्रम में रह रहे सभी 31 बुजुर्गों को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा पंजीकृत अन्य सुरक्षित वृद्धाश्रमों में शिफ्ट कर दिया है. इसके साथ ही, वृद्धाश्रम की संचालिका नीलम दुबे के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

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संचालिका की सफाई: 'नाबालिग की मानसिक स्थिति ठीक नहीं'

इस पूरे विवाद पर संचालिका नीलम दुबे ने अपनी सफाई दी है. उनका कहना है कि घटना के समय वह गुरु पूर्णिमा की पूजा में शामिल होने के लिए कुछ समय के लिए आश्रम से बाहर गई थीं.

संचालिका का दावा है कि वीडियो में जो नाबालिग मारपीट करता दिख रहा है, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और कुछ महीने पहले ही उसकी मां का निधन हुआ है. उनका कहना है कि किसी आपसी विवाद के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई.

पुलिस कर रही है जांच

इधर, एसीपी रुबीना मिजवानी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर गहन जांच कर रही है. घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के नियमानुसार आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.