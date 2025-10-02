MP News: पन्ना की जमीन ने फिर बदली एक मजदूर की किस्मत, 4 कैरेट के हीरे से जगमग हुआ भाग्य
Diamond Found In Panna: पन्ना के मजदूर गोविंद सिंह को जमीन में 4 कैरेट 4 सेंट का उज्जवल हीरा मिला. जिसकी कीमत 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है. हीरे को उन्होंने तुरंत हीरा कार्यालय में जमा कराया.
मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक बार फिर धरती की कोख ने एक मजदूर की किस्मत बदल दी है. ग्राम राहुनिया के मजदूर गोविंद सिंह को जमीन पर 4 कैरेट 4 सेंट का उज्जवल किस्म का हीरा पड़ा मिला. हीरे की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है.
गोविंद सिंह ने बताया कि वह रोजाना देवी की पूजा करने के लिए जाते थे. कल भी देवी की पूजा करने के लिए जा रहे थे. तभी ये हीरा जमीन पर पड़ा मिला. उनका कहना है कि यह हीरा देवी की कृपा से मिला है. गोविंद ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं देवी की पूजा से ही यह पा सका. उनका कहना है कि अब वह इस पैसों से अपनी खेती करेंगे. ट्रैक्टर खरीदेंगे और परिवार की जरूरतें पूरी करेंगे.
हीरा कार्यालय में कराया जमा
मजदूर गोविंद सिंह ने यह हीरा तुरंत पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है. हीरा विशेषज्ञों का कहना है कि यह हीरा उज्जवल क्वालिटी का है और नीलामी में इसकी ऊँची कीमत मिलने की संभावना है.
पन्ना की हीरा बेल्ट में पहले भी कई मजदूरों की जिंदगी इस तरह के हीरों से बदल चुकी है. गोविंद सिंह अब उन्हीं भाग्यशाली मजदूरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
पन्ना हीरा पार्किंग के अधिकारियों का कहना है कि यह हीरा सुरक्षित तरीके से हीरा पार्किंग में रखा जाएगा. उज्जवल क्वालिटी के इस हीरे को नीलामी में बेचा जा सकता है, जिससे इसकी कीमत और भी बढ़ सकती है.
गोविंद सिंह अब अपने परिवार के साथ खुशी मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह इस पैसों से अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और खेती में सुधार करेंगे. उनका मानना है कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान की किस्मत बदल सकती है. मजदूर की इस खुशी की खबर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई है. पड़ोसी और रिश्तेदार भी गोविंद की किस्मत को देखकर खुश हैं.
