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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश के विदिशा में Gen Alpha का प्रदर्शन, बस किराया बढ़ने पर आक्रोश

मध्य प्रदेश के विदिशा में Gen Alpha का प्रदर्शन, बस किराया बढ़ने पर आक्रोश

MP News In Hindi: बड़ी संख्या में छात्राओं ने बस स्टैंड पर पहुंचकर करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन किया. बस किराया बढ़ने से Gen-Alpha में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. 

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 12 Aug 2026 03:10 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के विदिशा के सिरोंज में बस किराया बढ़ने से स्कूली छात्राओं (Gen-Alpha) का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में छात्राओं ने बस स्टैंड पर पहुंचकर करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन किया. बस किराया बढ़ने से Gen-Alpha में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. 

प्रदेश में बस का किराया अचानक से ज्यादा बढ़ा दिया गया लेकिन आम नागरिक चुप है कहीं कोई बड़ा विरोध नही हुआ. लेकिन gen alpha ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है. यह पूरा मामला विदिशा जिले के सिरोंज से सामने आया है.

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प्रदर्शनकारी छात्राओं ने क्या कहा?

छात्राओं का कहना है कि किराया बढ़ने से रोज स्कूल आना-जाना मुश्किल हो गया है. मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम ओम नारायण बड़कुल मौके पर पहुंचे और छात्राओं से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं.

किराया बढ़ने के बाद छात्राओं को आर्थिक रूप से भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा रहा है. रोज स्कूल आने के लिए उनको बस में किराया देना पड़ता है. अब अगर किराया बढ़ा है तो उसका सीधा बोझ उन पर और उनके परिवार पड़ रहा है.

छात्राओं ने खोला बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा

सिरोंज में बस किराए में बढ़ोतरी के विरोध में छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया. छात्राओं के मुताबिक पहले जिस बस का किराया 10 से 15 रुपए था, अब उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल आने वाली छात्राओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. 

छात्राओं ने बताया कि किराया कम नहीं हुआ तो स्कूल आना-जाना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने विधायक उमाकांत शर्मा से भी बस किराया कम करवाने की मांग की है. छात्राओं का कहना है कि किसी भी कीमत पर बस के किराए में कटौती की जाए. किराया बढ़ने से स्कूल आने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और पढ़ाई छूट जाने का भी खतरा मंडरा रहा है. हालांकि प्रशासन ने छात्राओं का आश्वासन दिया है.

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Published at : 12 Aug 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Vidisha News MADHYA PRADESH NEWS Gen Alpha
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