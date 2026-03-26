नरसिंहपुर में मामूली झगड़े में हुआ रिश्तों का खून, भतीजे ने चाचा को गोली मारकर की हत्या

नरसिंहपुर जिले के स्टेशनगंज के सुपले हार गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां गेहूं की फसल में पानी डालने की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजे ने अपने ही चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, डूंडी पिडराई निवासी प्रेम नारायण पटेल अपने खेत में हल चला रहे थे. उसी दौरान उनका सगा भतीजा वहां पहुंचा और गेहूं में पानी डालने को लेकर बहस करने लगा. शुरुआत में मामूली कहासुनी हुई, लेकिन विवाद धीरे-धीरे बढ़ता चला गया. कुछ देर बाद भतीजा वहां से चला गया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ.

माता-पिता के साथ लौटकर फिर किया हमला

बताया जा रहा है कि भतीजा थोड़ी ही देर में अपने माता-पिता के साथ वापस खेत पर पहुंचा और फिर से विवाद करने लगा. इस दौरान तीनों के बीच गाली-गलौज हुई और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया. इसी बीच भतीजे ने गुस्से में आकर प्रेम नारायण के सीने में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक के बेटे ने बताया कि घटना के समय वह अपने पिता के साथ खेत में मौजूद था. उसने बताया कि आरोपी ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला. इसके बाद उसने गांव के कोटवार को सूचना दी, जिसने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी.

पुलिस ने शुरू की जांच, आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी. बुधवार शाम करीब 4 बजे पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को जिला अस्पताल नरसिंहपुर लाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया के अनुसार, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है.

गांव में दहशत, कारण तलाश रही पुलिस

इस घटना के बाद गांव में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है. एक मामूली विवाद ने इतनी बड़ी वारदात का रूप ले लिया, जिससे हर कोई हैरान है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस हत्या के पीछे असली वजह क्या थी.