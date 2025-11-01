MP विजन 2047: CM मोहन यादव का मास्टर प्लान, 6 लाख नौकरियां और कनेक्टिविटी का रोडमैप

मध्य प्रदेश शनिवार (1 नवंबर) को अपने 69 साल पूरे कर 70वें वर्ष में प्रवेश कर गया है. इस ऐतिहासिक अवसर पर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के 'विजन-2047' का खाका पेश किया. उन्होंने कहा कि यह रोडमैप अगले 25 वर्षों में मध्य प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देगा, जिसमें प्रदेश की भूमिका एक 'टीम लीडर' की होगी.

मुख्यमंत्री ने 1956 में मध्यभारत, मालवा-चंबल, महाकौशल और विंध्य जैसे कई क्षेत्रों को मिलाकर बने राज्य के इतिहास को याद करते हुए कहा, "मध्य प्रदेश को देश के दिल की उपमा दी गई है. हमारा दिल स्वस्थ, संपन्न होगा तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा."

'विजन-2047' और राष्ट्रीय नेतृत्व

सीएम यादव ने कहा, "विजन-2047 को लेकर हम सबकी मनोभावना है कि हम अपने प्रदेश के भविष्य का आगामी 25 वर्ष का रोड मैप बनाएं." उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में शामिल है, जो अपनी दीर्घगामी रणनीति बनाकर चल रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेगा.

कनेक्टिविटी पर बड़ा जोर

बुनियादी ढांचे के विकास को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा, "हमारे यहां 8 एयरपोर्ट पहले से हैं, 9वें एयरपोर्ट का श्री गणेश किया गया है." इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य बन गया है जिसने सभी सेक्टरों में एक साथ हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ करने के लिए एमओयू (MOU) किए हैं. सरकार पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश को जोड़ने पर भी सक्रियता से काम कर रही है.

निवेश, रोजगार और डिजिटल गवर्नेंस

प्रदेश की आर्थिक प्रगति का ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हालिया रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से 6 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जबकि भोपाल जीआईएस में 24 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए थे. उन्होंने कहा, "मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 30 लाख करोड़ में से 8 लाख 44 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है, जिससे 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा."

इसके अलावा, एमएसएमई (MSME) सेक्टर के माध्यम से 23,853 करोड़ के निवेश से 8 लाख लोगों को रोजगार मिला है और पिछले दो वर्षों में 60 हजार युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं.

इसी समारोह में सीएम यादव ने 'एमपी ई-सेवा पोर्टल' और 'इन्वेस्ट एमपी 3 पोर्टल' का लोकार्पण भी किया, जिसका उद्देश्य शासन-प्रशासन को सुगम बनाना है.

सिंहस्थ 2028 और अन्य परियोजनाएं

आगामी 'सिंहस्थ-2028' की तैयारियों पर सीएम ने कहा कि इसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए समुचित योजना बनाई जा रही है. उन्होंने कहा, "30 किलोमीटर के घाट पर 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे, यह प्रबंधन भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है."

मुख्यमंत्री ने राज्य की प्राकृतिक संपदा का जिक्र करते हुए कहा कि देश में सबसे ज्यादा टाइगर और लेपर्ड मध्य प्रदेश में हैं और यह "नदियों का मायका" है.

अंत में, उन्होंने आदिवासी अंचल में कपास किसानों के लिए 'पीएम मित्र पार्क' के लोकार्पण और प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं में चरणबद्ध रूप से एक स्टेडियम व एक हेलीपैड बनाने की योजना की भी जानकारी दी.