छिंदवाड़ा में सूदखोरों का आतंक, 30% ब्याज और 1 हजार रुपये रोज पेनल्टी से तंग युवक ने की सुसाइड

मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में छिंदवाड़ा नगर के वार्ड क्रमांक 9 में रहने वाले 20 वर्षीय राहुल (लालू) चौरसिया ने सूदखोरों के आतंक से तंग आकर जहर पीकर आत्महत्या कर ली. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव और आक्रोश पैदा कर दिया है.

परिजनों का आरोप है कि राहुल ने ज्योति साहू, दीपक साहू और उनके साथियों से व्यापार के लिए कर्ज लिया था, जिस पर 30% मासिक ब्याज वसूला जा रहा था. समय पर भुगतान न होने पर 1,000 रुपये प्रतिदिन की अवैध पेनल्टी और 'हरिजन एक्ट' में फंसाने की धमकियों ने युवक को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

परिजनों और सामाजिक संगठनों का आक्रोश

घटना के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने अमरवाड़ा थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा. परिजनों ने सीधे तौर पर आरोपियों के खिलाफ हत्या (धारा 302) का मामला दर्ज करने की मांग की है.

लोगों का कहना है कि नगर में एक चर्चित दंपति और उनके गुर्गे लंबे समय से अवैध ब्याजखोरी का धंधा चला रहे हैं, जिससे कई युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है. उन्होंने मांग की है कि ऐसे सूदखोरों पर सख्त कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.

पूर्व सांसद नकुल नाथ ने उठाए व्यवस्था पर सवाल

इस मामले पर पूर्व सांसद नकुल नाथ ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि राहुल की आत्महत्या केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता और व्यवस्था की विफलता है.

उन्होंने प्रदेश में बढ़ती अवैध वसूली और ब्याजखोरी पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार से मांग की है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और ऐसी प्रभावी व्यवस्था लागू हो जिससे भविष्य में कोई और परिवार इस दर्दनाक त्रासदी का सामना न करे.

पुलिस प्रशासन ने मामले पर क्या कहा?

मामले की गंभीरता को देखते हुए अमरवाड़ा टीआई राजेंद्र धुर्वे ने बताया कि हमें शिकायत मिली है कि 20 वर्षीय युवक राहुल ने सूदखोरों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. सभी बिंदुओं पर बारीकी से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी