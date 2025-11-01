हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशबिहार में CM मोहन यादव का दिखा अलग अंदाज, राहुल-ममता और तेजस्वी पर जमकर साधा निशाना

बिहार में CM मोहन यादव का दिखा अलग अंदाज, राहुल-ममता और तेजस्वी पर जमकर साधा निशाना

Mohan Yadav in Bihar: MP सीएम मोहन यादव ने बिहार में रोड शो के दौरान राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि छठी मैया का अपमान करने वालों को जनता सबक सिखाएगी.

By : परमानंद सिंह | Updated at : 01 Nov 2025 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में चुनाव प्रचार का अभियान तेज हो गया है. पक्ष-विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं. इसी बीच कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार बिहार में आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार सातवीं बार शुक्रवार (31 अक्टूबर) को देर शाम पटना जिले के दीघा विधानसभा में रोड शो किए. 

इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जमकर हमला किया.  इसके साथ ही राहुल गांधी के छठ के अपमान वाले मुद्दे को जीवंत रखने की कोशिश करते हुए जमकर प्रहार किया.

PM नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक- मोहन यादव

डॉ. यादव ने पहले मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक का शुभारंभ हुआ है. वे सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक हैं. जल्द ही यमुना के किनारे मथुरा में कृष्ण-कन्हैया का भी तीर्थ बनेगा. मध्य प्रदेश के साथ बिहार भी बदला है. मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनाया है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है."

उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, "दूसरी ओर, बिहार में एक ही परिवार के नेता चुनाव लड़ रहे हैं. जिनकी दादी ने आपातकाल लागू कर लोकतंत्र का गला घोटा था, उनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं है, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं. नादान नेता प्रतिपक्ष ने ऐसी भाषा बोली, जिससे हर कोई शर्मसार हो जाए. वे बिहार में आकर छठी मैया का अपमान करते हैं. प. बंगाल की मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को अपराधी बताती हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को छोटा-मोटा राज्य बताते हैं. ऐसी भाषा बोलने वालों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है. आप लोग 6 नवंबर को कमल का बटन दबाकर इन्हें सबक सिखाएं."

बिहार चुनाव में एनडीए की विजय का वातावरण- मोहन यादव

मोहन यादव ने आगे कहा कि बिहार चुनाव में यह मेरा सातवें दिन का दौरा है. बिहार चुनाव में एनडीए की विजय का वातावरण बना हुआ है. बिहार में एक बार फिर एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी. पिछले 20 साल में बिहार बदल गया है. बिहार की धरती से मेरा अलग संबंध है, यहां हमारे कुल की बराह देवी का मंदिर है. बिहार सम्राट अशोक के कार्यकाल के लिए भी पहचान रखता है. यहां भगवान श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब ने सूर्य भगवान का मंदिर बनवाया था.

Published at : 01 Nov 2025 09:20 AM (IST)
Bihar Assembly Election MP News MOHAN YADAV Bihar Election 2025 BIHAR NEWS ELECTION
