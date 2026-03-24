Bhopal News: शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन, पद बढ़ाने की मांग तेज

मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है. वर्ग-2 और वर्ग-3 भर्ती 2025 के अभ्यर्थी पद बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार (24 मार्च) को राजधानी भोपाल में बड़ा आंदोलन हुआ.

जानकारी के अनुसार, वर्ग-2 यानी माध्यमिक शिक्षक और वर्ग-3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं. 24 मार्च को अंबेडकर पार्क में हजारों अभ्यर्थी जुटकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.

अभ्यर्थियों ने मुंडन कराकर जताया था विरोध

अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में नाममात्र के पद घोषित किए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार चयन से बाहर हो गए. इससे पहले भी नवंबर, जनवरी और फरवरी में भोपाल में कई बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं. फरवरी में अभ्यर्थियों ने मुंडन कराकर और मार्कशीट जलाकर विरोध जताया था.

आंकड़ों पर डालें एक नजर

कुल स्वीकृत पद: 2,89,005

कार्यरत शिक्षक: 1,74,419

खाली पद: 1,15,678

माध्यमिक शिक्षक रिक्त: 44,546

प्राथमिक शिक्षक रिक्त: 55,626

विधानसभा के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में एक लाख से ज्यादा शिक्षक पद खाली हैं. कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक या दो शिक्षक ही पूरे स्कूल का जिम्मा संभाल रहे हैं. इसके बावजूद अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार पर्याप्त भर्तियां नहीं निकाल रही है.

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99 प्रतिशत के बाद भी नहीं हुआ सिलेक्शन- शक्ति सिंह

सुरेंद्र पाठक के अनुसार, 55 जिलों से अभ्यर्थी यहां आए हैं. हमने सरकार पर भरोसा किया था. अब सिर्फ इतना चाहते हैं कि 1 लाख 15 हजार पदों पर भर्ती शुरू हो. वहीं शक्ति सिंह ने कहा कि 99 प्रतिशत से ज्यादा नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ. पद बहुत कम हैं और इसलिए मजबूरी में खून से पत्र लिखना पड़ रहा है. माया गौड़ ने कहा कि थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं. परिवार के साथ आए हैं और अब सरकार हमारी सुनवाई करें. अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्ग-2 में कम से कम 10 हजार और वर्ग-3 में 25 हजार पद बढ़ाए जाएं और जल्द दूसरी काउंसलिंग शुरू की जाए.

खेत गिरवी रखकर की पढ़ाई- नितिन शिवहरे

वर्ग दो के अभ्यर्थी नितिन शिवहरे ने बताया कि हमारी जब तक मांग पूरी न हो यहीं डटे रहेंगे, एक दो लाख के कोर्स बीएड और डीएड करके बैठे हैं. अब यहीं मरेंगे क्योंकि खेत गिरवी रख कर पढ़ाई करवाया, माता-पिता ने कह दिया जाइए. उनके सपने चूर-चूर हो रहे है और हम यहां अब पद वृद्धि लेकर रहेंगे.

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