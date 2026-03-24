MP News: 'बिना अवकाश 24 साल सेवा का आदर्श उदाहरण हैं पीएम मोदी'- सीएम मोहन यादव

CM Mohan on PM Modi: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में सबसे अधिक समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले व्यक्ति बनने की उपलब्धि हासिल करने के बाद उन्हें शुभकामनाएं दीं. सीएम मोहन ने कहा है कि 'सेवा' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'राष्ट्र प्रथम' की सोच और जन के लिए पूर्ण समर्पण की भावना से हमें प्रेरणा मिलती है. बिना किसी अवकाश के लगातार 24 वर्षों तक देश और देशवासियों की सेवा के लिए कोई भी अवकाश प्राप्त नहीं कर सकता. आज प्रधानमंत्री जी के जीवन और करोड़ों देशवासियों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन गया है.

सीएम मोहन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सर्वोच्च समय तक शासन प्रमुख के रूप में सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है. उन्होंने एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया है, जो प्रमाणित राष्ट्र सेवा, जन कल्याण, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दान पर टिकी है.

डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रयास कर रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है. गरीब, युवा, किसान, महिला समेत देश के हर नागरिक के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिना रुके कार्य कर रहे हैं. इतना ही नहीं उनके नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाया गया है.

पीएम मोदी पर बढ़ रहा है लोगों का विश्वास- सीएम मोहन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत देश ही नहीं दुनिया में लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पर बढ़ रहा है. एक राजनेता के कथित तौर पर आज प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री जी का जनता के प्रति स्नेह और समर्थन लगातार बढ़ रहा है.

डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के ये दिन सुशासन, निष्ठा और प्रत्येक नागरिक की सराहनीय सेवा के प्रति उनके गौरव हैं. पहले वे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अतुलनीय मंत्री बने थे और अब वे प्रधानमंत्री के रूप में देश को सर्वोच्च मानते हुए जन कल्याण में शामिल हैं. देश को गौरवान्वित करने वाले को उनकी यह सेवा सभी के लिए अनुकरणीय है.

लगातार 8931 दिनों से सरकार के प्रमुख हैं पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 8931 दिनों तक सरकार के प्रमुख रहे, पहले लगातार गुजरात के सीएम रहे और फिर भारत के रहने के दौरान यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8930 दिनों के शासनकाल का रिकॉर्ड बनाया.