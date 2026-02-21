सीहोर: प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनी 9 साल की बेटी, मां ने प्रेमी से कराई हत्या, दोनों गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसीहोर: प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनी 9 साल की बेटी, मां ने प्रेमी से कराई हत्या, दोनों गिरफ्तार

Sehore News: मध्य प्रदेश के रेहटी थाना क्षेत्र के ग्राम बाबरी में सुषमा यदुवंशी नामक मां और उसके प्रेमी राहुल यदुवंशी ने मिलकर अपनी 9 साल की बेटी राधिका की बेरहमी से हत्या कर दी.

By : एचएल भाटी, जालोर | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 Feb 2026 11:18 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से एक दिल दहला देने वाली और ममता के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. रेहटी थाना क्षेत्र के ग्राम बाबरी में एक कलयुगी मां ने अपने अवैध संबंधों में बाधा बन रही 9 साल की मासूम बेटी की अपने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक तरीके से हत्या करवा दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है और आरोपी मां सहित उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका की मां सुषमा यदुवंशी का गांव के ही राहुल यदुवंशी के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. 9 साल की बेटी राधिका अक्सर उन दोनों के मिलने में रुकावट पैदा करती थी. इसी से छुटकारा पाने के लिए दोनों ने एक सोची-समझी साजिश रची.

मां ने बच्ची को छोड़ा अकेला, प्रेमी ने लेगी से घोंटा गला

तय योजना के मुताबिक, 17 फरवरी को सुबह 9 बजे सुषमा एक ढाबे पर मजदूरी करने चली गई, ताकि बच्ची घर पर अकेली रहे. इसी का फायदा उठाकर दिन में करीब 11:30 बजे प्रेमी राहुल घर में घुसा. उसने वहां अकेली मौजूद मासूम राधिका के ही कपड़ों (लेगी) से उसका गला कसकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

पुलिस को गुमराह करने रची थी झूठी कहानी

वारदात के बाद खुद को बचाने के लिए सुषमा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी है. पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस (BNS) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. सीहोर पुलिस अधीक्षक (SP) दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन और रेहटी थाना प्रभारी राजेश कहारे के नेतृत्व में उपनिरीक्षक नंदराम अहिरवार की टीम ग्राम बाबरी पहुंची.

पुलिस ने जब संदेही राहुल यदुवंशी को हिरासत में लेकर उससे सख्ती और गहनता से पूछताछ की, तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया.

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण

राहुल यदुवंशी (प्रेमी): उम्र 36 साल, पिता- रामगोपाल यदुवंशी, निवासी- ग्राम बाबरी, थाना रेहटी.

सुषमा यदुवंशी (मृतका की मां): उम्र 35 साल, पति- स्व. मेहताब सिंह यदुवंशी, निवासी- ग्राम बाबरी, थाना रेहटी.

एचएल भाटी 2018 से एबीपी न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 8 सालों से वे एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जालोर जिले से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इसी के साथ राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले एचएल.भाटी, प्रादेशिक न्यूज़ चैनल के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 21 Feb 2026 11:18 PM (IST)
Sehore News MP News
