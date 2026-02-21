हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कटनी: सब्जी मंडी में शटर तोड़ 5 लाख के मोबाइल चोरी, पुलिस गश्त पर उठे गंभीर सवाल

कटनी: सब्जी मंडी में शटर तोड़ 5 लाख के मोबाइल चोरी, पुलिस गश्त पर उठे गंभीर सवाल

Katni News: MP के कटनी में एक मोबाइल दुकान से लाखों रुपये के 32 स्मार्टफोन चोरी हो गए. बदमाशों ने शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया. इससे पुलिस की रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ गए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 Feb 2026 06:50 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के कटनी शहर में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है. कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मुख्य सब्जी मंडी स्थित एक मोबाइल शॉप का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपये के मोबाइल फोन पार कर दिए.

इस दुस्साहसिक वारदात के बाद इलाके के व्यापारियों में भारी रोष है और पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. शहर में अब "चोर-चोर, पुलिस सुस्त" की चर्चा आम हो गई है.

महज कुछ मिनटों में साफ किए 32 मोबाइल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सब्जी मंडी स्थित 'मोबाइल युग' नामक दुकान को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया. यह वारदात बीती रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि तीन अज्ञात बदमाशों ने दुकान के शटर को बीच से तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए. चोरों ने बड़ी ही चालाकी से महज कुछ ही मिनटों के भीतर दुकान में रखे करीब 32 महंगे मोबाइल फोन समेटे और मौके से रफूचक्कर हो गए. चोरी गए इन स्मार्टफोन्स की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपये आंकी जा रही है.

सफाई कर्मियों ने दी टूटे शटर की जानकारी

इस बड़ी वारदात का खुलासा तब हुआ जब अगली सुबह इलाके में सफाई करने पहुंचे सफाई कर्मियों ने दुकान का शटर बीच से टूटा हुआ देखा. उन्होंने तत्काल इसकी सूचना दुकान के मालिक गांधी हिंदुजा को दी. बदहवास हालत में दुकान मालिक मौके पर पहुंचे और तुरंत कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी.

CCTV खंगाल रही पुलिस, सुरक्षा दावों की खुली पोल

घटना की इत्तला मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की बारीकी से छानबीन शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस दुकान और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि उन तीनों अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके.

इस वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है. मुख्य बाजार जैसे अति व्यस्त इलाके में, जहां पुलिस रात में मुस्तैदी से गश्त करने का दावा करती है, वहां इतनी आसानी से शटर तोड़कर लाखों की चोरी होना पुलिसिया दावों की हवा निकालता है. पुलिस का कहना है कि वह अज्ञात चोरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.

Input By : लीलाधर
Published at : 21 Feb 2026 06:50 PM (IST)
Katni News MP News Katni Crime News
