मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) ने मंगलवार, 5 मई को ‘सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स’ नामक पहल शुरू करने की घोषणा की जिसके तहत अब मेट्रो ट्रेन और स्टेशन परिसरों में जन्मदिन पार्टी, ‘प्री-वेडिंग शूट’, फिल्मांकन और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आयोजनों की अनुमति दी जाएगी.

यह पहल ऐसे समय शुरू की गई है, जब इंदौर और भोपाल में मेट्रो को अपेक्षा के अनुरूप यात्री नहीं मिलने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है.

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हर सेलिब्रेशन के लिए अलग होगी फीस

MPMRCL के मुताबिक, ‘सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स' की पहल के तहत मेट्रो कोच और चयनित स्टेशन क्षेत्रों का उपयोग विभिन्न रचनात्मक और सामाजिक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा और इसके लिए निर्धारित शुल्क और सुरक्षा नियम लागू होंगे.

MPMRCL के प्रबंध संचालक एस कृष्ण चैतन्य ने कहा, “सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स की पहल इंदौर और भोपाल की जीवंत संस्कृति, तेजी से बढ़ते शहरी परिवेश और नागरिकों की बदलती जीवनशैली को ध्यान में रखकर की गई है. यह पहल मेट्रो को आमजन के और करीब लाने का एक प्रयास है जिससे लोग अपने विशेष अवसरों को मेट्रो के सुरक्षित और आधुनिक वातावरण में मना सकें. इससे मेट्रो सेवाएं नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनेंगी.”

5 से 7 हजार प्रति घंटा तक होगा किराया

अधिकारियों ने बताया कि ‘सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स’ की पहल के तहत मेट्रो में फिल्मांकन, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञापन निर्माण, जन्मदिन समारोह, किटी पार्टी, ‘प्री-वेडिंग शूट’, छायांकन और अन्य रचनात्मक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि इस सुविधा के तहत बिना सजावट वाले स्थिर मेट्रो कोच के लिए 5,000 रुपये प्रति घंटा और बिना सजावट वाले गतिशील मेट्रो कोच के लिए 7,000 रुपये प्रति घंटा शुल्क तय किया गया है.

20 हजार रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट

अधिकारियों के मुताबिक जन्मदिन, ‘प्री-वेडिंग शूट’ और किटी पार्टी के लिए अधिकतम 50 लोगों को अनुमति होगी, जबकि अतिरिक्त व्यक्तियों पर एमपीएमआरसीएल के किराया नियम लागू होंगे.

उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति को बुकिंग के वक्त प्रत्येक कोच के लिए 20,000 रुपये की वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि भी देनी होगी जो आयोजन के बाद नियमों के पालन की स्थिति में उसे वापस की जाएगी.

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